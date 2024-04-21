ВС РФ прорвали украинскую оборону в центральном Донбассе, заявил аналитик

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Российские войска пробили брешь в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральном Донбассе, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.
Меркурис подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) пробили брешь в обороне Украины «в самом важном и чувствительном месте». По его словам, российские войска сейчас находятся в более сильном положении и продвигаются по всей линии фронта.
Ранее Меркурис оценил новую способность России наносить удары по украинским целям после уничтожения киевской системы ПВО.
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Александр Климов