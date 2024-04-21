В НАТО заявили об отсутствии планов отправлять войска Киеву

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НАТО не планирует размещать войска в зоне конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC, передает ТАСС.
«Нет никаких планов присутствия боевых сил НАТО на Украине», – подчеркнул он. При этом Столтенберг отметил, что ряд стран НАТО «имеет своих людей в военной форме в посольствах [в Киеве], которые дают советы».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса допустил новые поставки помощи США на Украину, сопроводив высказывание словами: «Еще не поздно».
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Александр Климов