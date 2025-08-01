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Стало известно, почему на самом деле европейцам не дают летать в Россию

Томас Рёпер: европейцам не дают летать в РФ, чтобы они не узнали как там живут
Фото: Фото: iStock/ffikretow

Западным гражданам запрещают путешествовать в некоторые страны, включая Россию, чтобы они не узнали, как обстоят дела на самом деле.



Такое мнение высказал немецкий журналист Томас Рёпер в интервью с ведущим RT Риком Санчесом. Он отметил, что в годы холодной войны восточный блок ограничивал поездки в западные страны, а сейчас ситуация изменилась: рейсы в Россию прекратились, и многие границы закрыты.

«Кроме того, существует мощная пропаганда, изображающая Россию как криминальную страну. Люди начинают бояться», — добавил Рёпер.
Санчес заметил, что когда-то людей не выпускали из Восточной Германии, чтобы они не увидели реальный мир.

«Теперь же западным людям не дают возможность увидеть действительность», — подытожил он.
Запись их разговора была опубликована в Telegram-канале RT.
Анастасия Хохлова

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