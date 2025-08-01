01 августа 2025, 09:31

Томас Рёпер: европейцам не дают летать в РФ, чтобы они не узнали как там живут

Фото: Фото: iStock/ffikretow

Западным гражданам запрещают путешествовать в некоторые страны, включая Россию, чтобы они не узнали, как обстоят дела на самом деле.





Такое мнение высказал немецкий журналист Томас Рёпер в интервью с ведущим RT Риком Санчесом. Он отметил, что в годы холодной войны восточный блок ограничивал поездки в западные страны, а сейчас ситуация изменилась: рейсы в Россию прекратились, и многие границы закрыты.



«Кроме того, существует мощная пропаганда, изображающая Россию как криминальную страну. Люди начинают бояться», — добавил Рёпер.

«Теперь же западным людям не дают возможность увидеть действительность», — подытожил он.