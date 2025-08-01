Брижит Макрон обвинена в стигматизации трансгендеров* из-за судебных исков к журналистам

01 августа 2025, 05:30

Судебные преследования первой леди Франции дискриминируют трансгендеров*

Эммануэль Макрон

Журналисты издания Libération раскритиковали Брижит Макрон за судебные иски к СМИ, распространявшим слухи о её смене пола, указав, что её действия усиливают стигматизацию трансгендерных людей*.





Авторы Libération признали, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона чувствует себя преследуемой и затравленной, но назвали её юридическую стратегию контрпродуктивной.





«Пытаясь обелить своё имя, она увековечивает представление о слухе как оскорбительном, подпитывая стигматизацию трансгендеров», — подчёркивается в материале.