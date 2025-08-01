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Брижит Макрон обвинена в стигматизации трансгендеров* из-за судебных исков к журналистам

Судебные преследования первой леди Франции дискриминируют трансгендеров*
Эммануэль Макрон

Журналисты издания Libération раскритиковали Брижит Макрон за судебные иски к СМИ, распространявшим слухи о её смене пола, указав, что её действия усиливают стигматизацию трансгендерных людей*.



Авторы Libération признали, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона чувствует себя преследуемой и затравленной, но назвали её юридическую стратегию контрпродуктивной.

«Пытаясь обелить своё имя, она увековечивает представление о слухе как оскорбительном, подпитывая стигматизацию трансгендеров», — подчёркивается в материале.

Журналисты отметили, что даже ложные заявления о смене пола не содержат ничего обидного с точки зрения права, и посоветовали Макрон поучиться сдержанности у Мишель Обамы, Джорджа Клуни и Леди Гаги, игнорировавших подобные сплетни.

Ранее, в сентябре 2024 года, парижский суд оштрафовал журналисток Наташу Рей и Амандин Руа на €8 тыс. за распространение слухов о «мужском прошлом» Брижит Макрон (якобы она — её брат Жан-Мишель Тронье, сменивший пол).

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Елизавета Теодорович

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