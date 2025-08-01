Путин проигнорировал ультиматум Трампа на переговорах с Лаосом
Владимир Путин отказался от комментариев журналистам после переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, хотя СМИ ожидали ответа на ультиматум Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 10 дней.
Как сообщил спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников, глава Кремля намеренно избежал общения с прессой, хотя площадка считалась идеальной для реакции на угрозы Трампа ввести 100%-ные пошлины на товары партнёров России. «Молчание — лучший ответ дилетанту», — прокомментировал источник в дипкорпусе.
Следующей возможностью для заявления станут переговоры с Александром Лукашенко 2 августа: пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт подтвердила их проведение в Сочи.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что ультиматум Трампа «принят к сведению», но без конкретных шагов. Напомним, 28 июля американский лидер потребовал остановить конфликт до 7 августа под угрозой санкций против третьих стран, торгующих с РФ.
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