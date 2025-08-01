Путин проигнорировал ультиматум Трампа на переговорах с Лаосом

01 августа 2025, 01:36

Глава РФ не ответил на ультиматум США о 10-дневном прекращении огня на Украине

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин отказался от комментариев журналистам после переговоров с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, хотя СМИ ожидали ответа на ультиматум Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 10 дней.