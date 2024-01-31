Стало известно, сколько ЕС потратил на вооружение для ВСУ за два года

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Евросоюз за 2022-2023 годы поставил на Украину вооружения на 28 миллиардов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Россия неоднократно направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружения Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия будут законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, заявлял, что отправка оружия не способствует успеху переговоров.
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Анастасия Чинкова