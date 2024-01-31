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Стало известно, сколько ЕС потратил на вооружение для ВСУ за два года

Боррель: ЕС постратил 28 млрд евро за два года на вооружение для Киева
31 января 2024, 18:15
Фото: iStock/artJazz

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз за 2022-2023 годы поставил на Украину вооружения на 28 миллиардов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что затраченная на поставки сумма будет стремительно расти. Так, лишь в 2024 году Евросоюз планирует поставить на Украину оружия ещё на 21 миллиард евро.

Россия неоднократно направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружения Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия будут законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, заявлял, что отправка оружия не способствует успеху переговоров.

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#вооружение
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Израильские военные нашли взрывчатку в сумках с гуманитарной помощью от БАПОР
31 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto/LumineImages

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили оружие и взрывчатку в грузах с гуманитарной помощью и в сумках сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Об этом представители израильской армии сообщили в своём официальном телеграм-канале. В сообщении уточняется, что в контейнерах, где должна была находиться гуманитарная помощь, были обнаружены детали для сборки самодельных взрывных устройств, детали автоматов системы Калашникова, боеголовки для ручных противотанковых гранатомётов (РПГ), патроны и другое оружие и боеприпасы.

Пока непонятно, находились ли сумки с надписью «БАПОР», в которых были найдены все эти средства поражения, среди грузов гуманитарной миссии или были изъяты непосредственно у сотрудников агентства. В сообщении указано, что «гуманитарные боеприпасы» были обнаружены одновременно с рейдом ЦАХАЛ против объекта группировки «Исламский джихад», где проиводилось оружие. В ходе операции были убиты десятки радикалов, сообщают израильские военные.

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#военные
#оружие
#гуманитарная боеприпасы
#операции
#израиль
#оон
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Путин: За последние годы в России было сделано немало
31 января 2024, 17:37

Фото: Сайт Кремля

За последние годы удалось достичь не всех целей, однако, сделано в России было немало, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе.
«Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь», — продекламировал российский лидер.

По словам российского лидера, крайне важно налаживать диалог с людьми, слышать их обратную связь. К этому он призвал своих доверенных лиц, среди которых: Shaman, Татьяна Навка, Никита Михалков, Сергей Полунин, Эдгард Запашный, Диана Гурцкая, Иван Охлобыстин и другие. Владимир Путин подчеркнул, что чётко сформулированная позиция, основанная на обратной связи от граждан, позволить качественно построить планы на ближайшую перспективу.

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#владимир путин
#президент
#общество
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Путин: Москва будет продолжать обмен пленными с Украиной
31 января 2024, 17:28

Фото: сайт Кремля

Россия не намерена приостанавливать обмен военнопленными с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами.
Тем самым российский лидер опроверг появившиеся слухи о том, что российская сторона может остановить процедуру обмена пленными с Киевом после трагедии с самолётом Ил-76 в Белгородской области. Он отметил, что не понимает, с какой целью ВСУ сбили самолёт с гражданами Украины и предположил, что таким образом киевские власти хотели спровоцировать Россию на ответные действия.

«Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены. Нам своих ребят надо забрать», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что соотношение количества взятых в плен военных России и Украины составляет примерно один к десяти. Украинская сторона постоянно подаёт сигналы о готовности к обмену военнопленными, заключил президент России.

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#президент
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#путин
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Путин раскрыл, каким оружием был сбит Ил-76
Путин: экспертиза установила, что Ил-76 сбили американским ЗРК Patriot
31 января 2024, 17:12

Фото: сайт Кремля

Российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит американским ЗРК Patriot. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, проведённая экспертиза показала, что самолёт сбили зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Путин подчеркнул, что Россия настаивает на проведении международного расследования инцидента. При этом он добавил, что на Западе пытаются всеми способами замять историю с крушением российского самолёта.

Однако глава государства подчеркнул, что страна не забудет о тех преступлениях, которые были совершены в отношении россиян.

Путин также отметил, что Украина могла случайно сбить самолёт, но и это следует воспринимать как преступление по осторожности.

Президент добавил, что киевские власти, вероятно, пытаются спровоцировать Россию на ответные действия.

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Путин рассказал о будущей демилитаризованной зоне на Украине
Путин: демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута
31 января 2024, 17:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованная зона на Украине будет отодвинута. Об этом глава государства, кандидат в президенты РФ заявил в ходе встречи с доверенными лицами.
Российский лидер подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности мирных регионов России от обстрелов со стороны Украины.

Путин подчеркнул, что российские регионы должны находиться на таком удалении, чтобы до них не долетели снаряды дальнобойного вооружения, прежде всего иностранного производства.

Он подчеркнул, что линия будет отодвинута, что позволит жителям российских приграничных регионов чувствовать себя спокойно из-за обстрелов со стороны Украины.

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#конфликт
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Путин: СВО показала прочность фундамента российского общества
31 января 2024, 16:33

Фото: Сайт Кремля

Специальная военная операция показала, что у российского общества прочный и основательный фундамент, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе.
«То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооружённой борьбы, и что в этой связи начало в обществе происходить, историческая Россия поднялась, все-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас имеется достаточно прочный и основательный», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Владимир Путин.

По словам главы РФ, так называемая пена, которая присутствует в любом обществе, начала смываться. При этом, он подчеркнул, что в этом направлении необходимо работать ещё усерднее.

В завершении Владимир Путин призвал своих доверенных лиц, среди которых: Shaman, Татьяна Навка, Никита Михалков, Сергей Полунин, Эдгард Запашный, Диана Гурцкая, Иван Охлобыстин и другие, наладить связь с людьми.

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#владимир путин
#сво
#общество
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Политолог Дудчак озвучил опасность для ЕС интеграцию Албании
31 января 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/sinonimas

Политолог Дудчак заявил о пагубном влиянии для европейских фермеров интеграции в ЕС Албании.
«Это попытка нанести удар по нынешним европейским фермерам, работающих в пределах ЕС. Использовать Албанию как рынок сбыта особого смысла нет, принимать к себе албанские товары без пошлин и ограничений тоже будет проблематично. Поэтому принятие Албании— это минус для ЕС, да и самой Албании — это вряд ли будет большим подспорьем», — прокомментировал в беседе с RT Дудчак.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу для ускорения вступления Албании в Евросоюз. На эти цели намерены потратить $12 млн.

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#политика
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В Госдуме призвали отправить имущество Улицкой на помощь СВО
Депутат Милонов призвал отправить на помощь СВО имущество писательницы Улицкой
31 января 2024, 14:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить въезд в Россию писательнице Людмиле Улицой, а также перестать издавать её книги в стране. Об этом он сообщил в беседе с RT.
Лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга», писательница Людмила Улицкая во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом раскрыла, что отправляет на Украину гонорары с продажи своих книг в России.

Комментируя это заявление, Милонов подчеркнул, что люди, которые зарабатывают в России и отправляют свои гонорары на помощь недружественным странам, являются врагами, которые изменяют своей Родине.

В беседе с RT он призвал лишить Улицкую всего, что у неё есть. В частности, имущество отправить на помощь СВО, а также ввести запрет на въезд в страну и издание её книг в России.

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Зеленский публично заявил Залужному об увольнении, пишут СМИ
WP: 29 января Зеленский публично заявил Залужному об увольнении
31 января 2024, 14:40

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании 29 января публично объявил главкому ВСУ Валерию Залужному о своем решении уволить его. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с деталями встречи.
По словам собеседника издания, Зеленский считает, что такое решение может повлиять на союзников Украины, которые сильно ослабили финансовую поддержку.

«Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от боевых действий, а международные спонсоры замедлили военную помощь, поэтому, возможно, новый командующий обновит ситуацию», - говорится в статье.

При этом украинский лидер все же предложил главкому ВСУ должность советника, однако тот отказался. При этом в статье подчеркивается, что Залужный принял решение уйти из украинской армии, несмотря на свой публичный отказ.

Напомним, новости об отставке Залужного появились 29 января сперва из неофициальных источников, однако, потом эту информацию подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Однако, позже, в Telegram-канале Минобороны Украины появился неоднозначный пост с подписью «нет, это неправда».

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