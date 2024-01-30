В Раде уверены в получении финансовой помощи от стран Запада

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На Украине выразили уверенность в получении очередного пакета финансовой помощи от западных союзников. Такое заявление сделал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Его слова приводит издание Politico в статье под названием «Украина надеется избежать судного дня в экономике из-за отсутствия финансовой помощи от Запада».
«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь», - приводятся в статье слова Гетманцева.
Он подчеркнул, что Украина остро нуждается в финансовой помощи от союзников, так как именно от нее будет зависеть своевременность и целостность невоенных расходов.
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Элина Позднякова