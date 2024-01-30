В Раде уверены в получении финансовой помощи от стран Запада

Евросоюз, поддерживая Украину в ходе конфликта с Россией, загнал себя в тупик. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. Таким образом он прокомментировал заявления верховного представителя Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.