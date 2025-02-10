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Стало известно, в каких отношениях находятся РФ и США

Рябков: отношения РФ и США находятся на грани разрыва
Фото: iStock/Sven Loeffler

Фото: iStock/Sven Loeffler

Отношения между Россией и США балансируют на грани разрыва. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в рамках пресс-конференции.
«Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они балансируют на грани разрыва», — отметил Рябков.

Он пояснил, что предыдущая администрация США вела гибридную войну против России, а также навязала свои интересы своим союзникам для того, чтобы нанести РФ стратегическое поражение. Подобная политика привела к тому, что отношения Москвы и Вашингтона приобрели «весьма острый характер».



Тем не менее Рябков подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США по урегулированию украинского конфликта, однако исключительно на равноправной и взаимоприемлемой основе. По его словам, каналы коммуникации Кремля с Белым домом открыты и работают.

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МИД Азербайджана объявил депутата ГД Валуева персоной нон грата
10 февраля 2025, 19:46

Николай Валуев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Министерство иностранных дел Азербайджана внесло депутата Государственной думы РФ, бывшего боксёра Николая Валуева в список лиц, чьё пребывание на территории страны нежелательно (персона нон грата — от лат. persona non grata, «нежелательное лицо» - прим. ред.).
Как сообщил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, въезд на территорию республики парламентарию запрещён из-за его якобы «оскорбительных заявлений и угроз» в адрес закавказского государства и его народа.

Внесению Валуева в перечень персон нон грата в Азербайджане предшествовали его слова о закрытии азербайджанскими властями Русского дома в Баку. Русская Кувалда, как называли тогда ещё не депутата во время его выступлений на ринге, решительно осудил этот шаг.

В разговоре с изданием «Лента.ру» бывший спортсмен назвал действия азербайджанских властей бессмысленными.

«Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия Русского дома свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что это будет улажено», — сказал депутат Госдумы.

Ранее Николай Валуев, комментируя закрытие в Баку отделения федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) жёстко прошёлся по азербайджанским диаспорам на территории России.

«Насколько известно, в России нет такой структуры — что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные "диаспоры". И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги, очень большие и далеко не всегда легальные. Возможно, пришло время присмотреться к ним повнимательнее», — сказал Валуев.

Азербайджанцы предсказуемо обиделись, но депутат надеется, что все недоразумения со временем будут улажены.

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«Тёмная сторона»: Без участия России гуманитарные программы ООН терпят крах
Постпред РФ Голубковский: Попытки вытеснить Россию из ООН имеют свою изнанку
10 февраля 2025, 17:32

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Попытки вытеснения России из деятельности гуманитарных организаций Организации Объединённых Наций имеют свою оборотную сторону. Так считает представитель страны при Продовольственной и сельскохозяйственной секции ООН и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский.
В разговоре с корреспондентом ТАСС он отметил, что неуклонный курс западных стран на введение всё новых и новых антироссийских санкций чинит серьёзные препятствия деятельности различных международных организаций, в том числе гуманитарных.

«Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например, Всемирной продовольственной программы»», — заявил политик и дипломат.

По его словам, Запад в своих антироссийских потугах переусердствовал. Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала, какие роль и вес принадлежат России в деле обеспечения продовольственной безопасности во всём мире, заключил Голубовский.

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Посол РФ Алипов: США пришлось отказаться от полётных программ F-35 и F-16 из-за Су-57
Посол РФ Алипов: США отказались от полётных программ F-35 и F-16 из-за Су-57
10 февраля 2025, 16:07

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Американцы отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей на юге Индии авиакосмической выставке Aero India 2025. Это произошло после того, как они узнали, что там же будет демонстрироваться российский Су-57 (по классификации НАТО — Felon - прим. ред.)
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил посол РФ в южноазиатской республике Денис Алипов. Он объяснил такой шаг США тем, что они просто не готовы к честной и конкурентной борьбе с Россией.

«Здоровая конкуренция является его неотъемлемой частью военно-технического сотрудничества между странами. Главное, чтобы этот процесс осуществлялся не в ущерб интересам сотрудничества между Москвой и Нью-Дели», — отметил российский дипломат.

Ранее замминистра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что Нью-Дели оценивает возможности Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке. Он также добавил, что окончательно вопрос о закупке истребителя решат представители вооружённых сил страны.

Новейший самолёт пятого поколения Су-57Э впервые примет участие в международном авиасалоне Aero India. Истребитель уже прибыл в Бангалор, где 10 февраля откроется выставка.

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#истребитель
#индия
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Латышей призвали отказаться от поездок в РФ и Белоруссию
10 февраля 2025, 14:22

Фото: iStock/Ruma Aktar

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис призвал жителей страны не ездить в Россию и Белоруссию из-за возможного закрытия восточной границы при обострении ситуации. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.
«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки (в РФ и Белоруссию – ред.) нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — заявил Козловскис.

Ранее латышей уже призывали не ездить в Россию и Белоруссию. Однако Служба государственной безопасности Латвии подсчитала, что в 2024 году жители страны посетили Россию в два раза больше, чем в 2023.

Так, в прошлом году в среднем около двух тысяч жителей Латвии ежемесячно выезжали в РФ.

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Politico: Датчане предложили выкупить у США Калифорнию вместо Гренландии
10 февраля 2025, 14:01

Фото: istockphoto/Muhammad Zulkifal

В Дании не затихает реакция на заявление нового президента США Дональда Трампа о намерении выкупить у северной страны остров Гренландия. Например, властям Копенгагена предложили вместо этого приобрести у Штатов по сходной цене потрёпанную в последнее время Калифорнию.
С таким пожеланием руководству государства выступила инициативная группа Denmarkification, сообщает издание Politico. Авторы проекта оценили стоимость столь операции, назвав её столь любимым президентом-бизнесменом словечком «сделка», в один триллион долларов, а также — бонусом — «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».

Весёлые датчане предложили привлечь к обсуждению тонкостей международного соглашения представителей компании Lego (крупнейшая компания по производству детских конструкторов). Аргумент: общение с детьми, устраивающими истерики из-за недостающих деталей, сделало сотрудников фирмы, производящей игрушки, экспертами в области переговоров.

Средства, необходимые для покупки Золотого штата предлагается собрать с помощью добровольных пожертвований.

«Это всего лишь 200 тысяч крон с каждого датчанина», — заявили в Denmarkification

Также отмечается, что призыв к правительству вступить с США в переговоры по поводу выкупа Калифорнии уже подписали 198 тысяч соотечественников великого сказочника Ганса-Христиана Андерсена.

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