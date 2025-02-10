Стало известно, в каких отношениях находятся РФ и США

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Отношения между Россией и США балансируют на грани разрыва. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в рамках пресс-конференции.
«Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они балансируют на грани разрыва», — отметил Рябков.
Он пояснил, что предыдущая администрация США вела гибридную войну против России, а также навязала свои интересы своим союзникам для того, чтобы нанести РФ стратегическое поражение. Подобная политика привела к тому, что отношения Москвы и Вашингтона приобрели «весьма острый характер».
Тем не менее Рябков подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США по урегулированию украинского конфликта, однако исключительно на равноправной и взаимоприемлемой основе. По его словам, каналы коммуникации Кремля с Белым домом открыты и работают.
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