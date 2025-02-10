Постпред РФ при ООН Небензя: Россия выступает за мир, а не перемирие на Украине

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступает за мир, а не перемирие на Украине. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Мы выступаем за мир, а не перемирие, а мир возможен только при выполнении наших известных и неоднократно озвученных условий», – пояснил дипломат агентству.
Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, российская сторона готова к мирному урегулированию украинского конфликта в том случае, если силы ВСУ незамедлительно покинут территории новых регионов страны. К тому же Киев обязан отказаться от своей инициативы вступить в НАТО, а также должен провести демилитаризацию и денацификацию. Еще Путин потребовал от Украины признать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмены санкций стран Запада в отношении РФ.
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