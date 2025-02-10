В Белом доме назвали ведущиеся переговоры с Россией «деликатными»

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Новая администрация США проводит достаточно много переговоров с российскими властями. Некоторые из них носят «деликатный» характер.
Именно такой термин употребил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в беседе с журналистами. При этом чиновник из Белого дома не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что между Путиным и Трампом действительно состоялся телефонный разговор, как о том рассказывал прессе американский лидер.
Уолтц также добавил, что Трамп хочет добиться скорейшего завершения украинского конфликта, а для этого он, если потребуется, будет «облагать налогами, вводить тарифы и санкции». Чиновник уточнил, что на следующей неделе в Европу отправятся госсекретарь США, глава Пентагона, вице-президент и спецпосланник по России и Украине. Они будут обсуждать с европейскими союзниками детали урегулирования на Украине, а это значит, что США твёрдо намерены «усадить стороны за стол переговоров», заключил Майк Уолтц.
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«Я не буду говорить об этом раньше президента. Безусловно, ведется много деликатных переговоров», — подчеркнул он.
Уолтц также добавил, что Трамп хочет добиться скорейшего завершения украинского конфликта, а для этого он, если потребуется, будет «облагать налогами, вводить тарифы и санкции». Чиновник уточнил, что на следующей неделе в Европу отправятся госсекретарь США, глава Пентагона, вице-президент и спецпосланник по России и Украине. Они будут обсуждать с европейскими союзниками детали урегулирования на Украине, а это значит, что США твёрдо намерены «усадить стороны за стол переговоров», заключил Майк Уолтц.
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Александр Бойцов