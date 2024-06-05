Стартовали крупнейшие морские учения НАТО Baltops

В МИД Украины заявили, что условия мирного урегулирования конфликта должен определять только Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства, подготовленном после высказываний главы МИД КНР Ван И о необходимости ускорить процесс подготовки по-настоящему эффективной мирной конференции с участием России.