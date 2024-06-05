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В среду стартовали крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. Об этом сообщает Войско польское.
Отмечается, что учения проводятся в Балтийском море. В них принимают участие свыше 50 кораблей различных классов, 45 вертолётов и самолётов, а также девять тысяч военнослужащих.
Помимо этого, в учениях примут участие все виды Вооружённых сил Польши. Как утверждают польские военные, сценарий учений строится на фоне конфликта между вымышленными сторонами, а сами учения носят оборонительный характер.
Помимо Польши в учениях принимают участие прибалтийские страны, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Испания, Великобритания, Италия, США и другие.
Весь сценарий учений будет отрабатываться в Балтийском море, а также на территориях Польши, Литвы, Германии и Швеции.
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Помимо этого, в учениях примут участие все виды Вооружённых сил Польши. Как утверждают польские военные, сценарий учений строится на фоне конфликта между вымышленными сторонами, а сами учения носят оборонительный характер.
Помимо Польши в учениях принимают участие прибалтийские страны, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Испания, Великобритания, Италия, США и другие.
Весь сценарий учений будет отрабатываться в Балтийском море, а также на территориях Польши, Литвы, Германии и Швеции.
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Анастасия Чинкова