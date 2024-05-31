Учения НАТО в Литве назвали четким сигналом России

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Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер заявил, что проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО являются четким предупреждением в адрес РФ. Об этом сообщает Sky News.
По словам генерала, данный сигнал выступает в качестве сигнала сдерживания.
Напомним, учения Steadfast Defender 2024 начались в начале мая текущего года. Данные учения будут длиться на протяжении шести месяцев. В них принимают участие сухопутные соединения стран-участниц блока.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проводимые Североатлантическим альянсом учения Steadfast Defender свидетельствуют о том, что НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией.
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Напомним, учения Steadfast Defender 2024 начались в начале мая текущего года. Данные учения будут длиться на протяжении шести месяцев. В них принимают участие сухопутные соединения стран-участниц блока.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проводимые Североатлантическим альянсом учения Steadfast Defender свидетельствуют о том, что НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией.
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Екатерина Коршунова