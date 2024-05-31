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Учения НАТО в Литве назвали четким сигналом России

Генерал ВС ФРГ Бройер: учения НАТО в Литве являются четким сигналом России
31 мая 2024, 17:37
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Карстен Бройер заявил, что проводимые в Литве общевойсковые учения НАТО являются четким предупреждением в адрес РФ. Об этом сообщает Sky News.
По словам генерала, данный сигнал выступает в качестве сигнала сдерживания.

Напомним, учения Steadfast Defender 2024 начались в начале мая текущего года. Данные учения будут длиться на протяжении шести месяцев. В них принимают участие сухопутные соединения стран-участниц блока.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проводимые Североатлантическим альянсом учения Steadfast Defender свидетельствуют о том, что НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией.

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#нато
#литва
#россия
Стало известно о подготовке к депортации из Латвии сотен российских пенсионеров
Член СПЧ Вышинский: Латвия готовит депортацию более 800 российских пенсионеров
31 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/william87

Член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что власти Латвии готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые жили в республике по виду на жительство. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Вышинского, в настоящее время данная проблема является самой острой. Он отметил, что в СПЧ подготовили предложения об организации приема россиян.

Вышинский добавил, что имеется система пунктов временного размещения, часть из которых находится в Псковской области. Примечательно, что в них могут оказать первый прием на пять-семь дней для высланных граждан РФ.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.

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#латвия
#рф
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В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов СПО
31 мая 2024, 16:58

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье прошел VI форум молодых специалистов профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило на базе техникума имени С. П. Королева. В нем приняли участие более 120 начинающих педагогов системы СПО.

«До начала форума для участников организовали вебквиз по мультпедагогике и стратегическую игру на педагогическую коммуникацию, которые помогли присутствующим освоиться и познакомиться друг с другом. В рамках стратегической сессии участники обсудили вопросы, связанные с особенностями формирования педагогической техники и педагогической технологии молодого преподавателя СПО, эффективными технологиями учебной деятельности для формирования профессиональных компетенций студентов», — рассказали в пресс-службе.

Также в рамках программы образовательного мероприятия участники выполняли творческие задания, направленные на профессиональное становление педагогов.

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#технологии
#мероприятия
#педагоги
#минобразования мо
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НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю
Столтенберг: НАТО договорится с 5 странами Азии о совместном противостоянии КНР
31 мая 2024, 15:54

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. Об этом Столтенберг сообщил по итогам неформального заседания в Праге глав МИД стран альянса.
По словам генсека НАТО, организация четко уверена в необходимости развития партнерства с перечисленными государствами. Также Столтенберг упомянул важность решения проблем, которые представляет КНР якобы для безопасности блока и партнеров.

Генсек заключил, что расширение партнерства в настоящее время крайне необходимо, так как украинское противостояние показало связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Соединённые Штаты планируют поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли.

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#китай
#нато
#байден
#сша
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Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие
Зеленский: Запад производит оружие медленнее, чем Россия
31 мая 2024, 15:29

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад производит оружие медленнее, чем Россия. Об этом он сказал в интервью газете Guardian.
«Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что разведчиков ВС РФ судят за похищение и убийство девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Почти четверть века колонии: россиянин поплатился за попытку перейти в ВСУ
Суд в Воронеже дал 24 года колонии россиянину за намерение воевать против ВС РФ
31 мая 2024, 15:19

Фото: iStock/:OlFedv

Суд в Воронеже приговорил к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы россиянина Александра Шевченко, который пытался воевать против ВС РФ, пишет «Интерфакс».
Он пытался вступить в украинскую террористическую организацию. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина 1997 года рождения попытался незаконно пересечь границу России в Воронежской области. Там он и был задержан. По дороге он расправился с таксистом, который вез его к пограничной зоне.

Мужчину признали виновным по статье о государственной измене.

Ранее в Екатеринбурге жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма.

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#колония
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Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»
Reuters: хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»
31 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/bpawesome

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о ракетном ударе по авианосцу Штатов «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.
Об этом пишет агентство Reuters.

По словам представителя военной группировки, ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию в рамках реагирования на американо-британскую агрессию. При ударе применялись крылатые и баллистические ракеты.

В среду сообщалось, что Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр». По данным иранской стороны, йеменские повстанцы тоже делают собственную баллистическую ракету «Мухит».

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#сша
#удар
#ракета
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Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов
«Голос Америки»*: фонд Клуни просит выдать ордер на арест российских журналистов
31 мая 2024, 15:05

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Об этом Нейстат сообщила в интервью «Голосу Америки»*.
Она отметила, что в уголовных кодексах некоторых государств имеется статья о «пропаганде войны». В странах, где есть данная норма, организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.

По словам Нейстат, подобных обращений еще не направляли. Также она не назвала имена журналистов, которых проект планирует преследовать.

Нейстат заключила, что имеются в виду «наиболее очевидные российские пропагандисты».

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* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
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Столтенберг призвал выделять Украине по 40 млрд евро ежегодно
31 мая 2024, 15:01

Фото: iStock/darkojow

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости ежегодного выделения по 40 миллиардов евро на помощь Украине.
Также он подчеркнул, что выделение данной суммы должно стать обязательным.

По словам Столтенберга, Украина нуждается в предсказуемости финансирования, что позволит ей заранее планировать свою оборону и контрнаступательные операции.

Заявления генсека говорят о том, что НАТО настроены на долгосрочную поддержку Украины. Это свидетельствует о продолжающемся давлении США на европейских союзников с целью увеличения ими вклада средств в Украину.

При этом следует обратить внимание, что сумма указана в евро, что подчёркивает желание США переложить всю ответственность за финансирование Киева на европейские государства.

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#евро
#нато
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Евросоюз ввёл санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко
31 мая 2024, 14:48

Фото: сайт Кремля

Евросоюз ввёл санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко за содействие развитию военного сотрудничества России и КНДР. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза, которое опубликовано в «Официальном журнале ЕС».
Отмечается, что ограничения также введены против «Восточной стивидорной компании», которая якобы занималась поставкой в Россию боеприпасов из Северной Кореи.

Из заявления следует, что Кожемяко играл ключевую роль при организации официального визита в Россию главы КНДР Ким Чен Ына в сентябре прошлого года. Тогда же Кожемяко подарил лидеру военную форму и оружие, ввезённые в КНДР для изучения путём обратной инженерии. Такой шаг является нарушением санкции ООН на поставки вооружения.

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#евросоюз
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#приморский край
#губернатор
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