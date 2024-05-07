Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина

Фото: сайт Кремля
Актер Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время инаугурации в 2018 году актер также присутствовал на церемонии вступления Путина в должность президента.
Ранее российский лидер накануне своей инаугурации прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за проделанную работу.
Напомним, сегодня, 7 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. Торжественная церемония начнется в полдень, ее будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России.
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Ранее российский лидер накануне своей инаугурации прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за проделанную работу.
Напомним, сегодня, 7 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства. Торжественная церемония начнется в полдень, ее будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России.
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Екатерина Коршунова