Путин поблагодарил членов правительства России за совместную работу

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин накануне своей инаугурации прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за проделанную работу.
Он напомнил, что работа нынешнего состава российского правительства начиналась в период пандемии, что стало сложным испытанием. Однако его удалось пройти достойно.
Затем в 2022 году России пришлось принять серьёзное решение для защиты жителей Донбасса, на которыми на протяжении восьми лет издевались власти Украины. Тогда все дискуссии привели к выводу о том, что мирными средствами эту проблему решить не удастся.
Путин продолжил, что после начала СВО против России была развёрнута экономическая агрессия. Страны Запада пытались всеми силами довести страну до безработицы, закрыть все предприятия. Однако этого достичь не удалось, даже, наоборот, российская экономика начала расти быстрее, чем мировая. По итоговым показателям удалось опередить не просто страны Евросоюза, но и все государства «Большой семёрки».
В заключение своей речи глава государства отметил, что за время работы правительства удалось достичь весомых результатов и набрать хороший темп развития.
Формирование нового правительства будет осуществлено в ближайшее время. Путин поручил, чтобы во время смены не возникало пауз в исполнительской власти.
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Затем в 2022 году России пришлось принять серьёзное решение для защиты жителей Донбасса, на которыми на протяжении восьми лет издевались власти Украины. Тогда все дискуссии привели к выводу о том, что мирными средствами эту проблему решить не удастся.
Путин продолжил, что после начала СВО против России была развёрнута экономическая агрессия. Страны Запада пытались всеми силами довести страну до безработицы, закрыть все предприятия. Однако этого достичь не удалось, даже, наоборот, российская экономика начала расти быстрее, чем мировая. По итоговым показателям удалось опередить не просто страны Евросоюза, но и все государства «Большой семёрки».
В заключение своей речи глава государства отметил, что за время работы правительства удалось достичь весомых результатов и набрать хороший темп развития.
Формирование нового правительства будет осуществлено в ближайшее время. Путин поручил, чтобы во время смены не возникало пауз в исполнительской власти.
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Анастасия Чинкова