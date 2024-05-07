Путин в пятый раз вступит в должность президента

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы страны. Торжественная церемония состоится 7 мая в Кремле.
Кремль намеревается в основном следовать церемонии инаугурации – это стандартная, достаточно тщательно прописанная процедура, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что будет ряд определенных нюансов.
Церемонию можно посмотреть в прямом эфире. Мероприятие начнется примерно в полдень, его будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России. Согласно сетке вещания, телеканалы предварительно закладывают на трансляцию 1 час эфирного времени.
Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По информации ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.
Ранее в Госдепе заявили, что США не отправят своего представителя на инаугурацию Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Госдеп США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине
Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис
Церемонию можно посмотреть в прямом эфире. Мероприятие начнется примерно в полдень, его будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России. Согласно сетке вещания, телеканалы предварительно закладывают на трансляцию 1 час эфирного времени.
Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По информации ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.
Ранее в Госдепе заявили, что США не отправят своего представителя на инаугурацию Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Госдеп США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине
Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис
Алина Юрчак