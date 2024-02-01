«Стоит ли?»: Актёр Бренд напуган провокациями Лондона в отношении Москвы

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Правительство Великобритании упорно настраивает своих граждан на войну с Россией, с таким заявлением выступил британский актер Рассел Брэнд в интервью Такеру Карлсону.
«Время от времени ключевые СМИ как бы ненароком предупреждают нас о том, что Великобритании грозит война с Россией, отмечают, что в 2024 году у нас могут вернуть военный призыв. Понимание ситуации должно происходить интуитивно», — прокомментировал ситуацию Брэнд.Тут же актёр напомнил, что Российская Федерация обладает арсеналом ядерного оружия, и задался вопросом — «а стоит ли вообще провоцировать эту страну на конфликт?».
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