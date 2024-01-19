В Великобритании обеспокоены, что Путин объявит им «рыбную войну»

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Великобритания может лишиться национального блюда фиш-энд-чипс, в случае возможного запрета от России на вылов рыбы в Баренцевом море. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что британские суда в больших количествах вылавливают пикшу и треску в российских территориальных водах. Всего за прошлый год в Баренцевом море Британией было выловлено более 566 тысяч тонн трески.
Именно эта рыба используется для приготовления национального блюда, поэтому из-за решения российских властей жители Великобритании могут лишиться этого блюда.
Власти Британии признали, что такое возможное решение со стороны России является прямым ответом на санкции, введённые Лондоном. При этом, в стране обеспокоены, что Россия может начать использовать военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда.
Авторы статьи написали, что «Владимир Путин объявил Британии рыбную войну».
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Именно эта рыба используется для приготовления национального блюда, поэтому из-за решения российских властей жители Великобритании могут лишиться этого блюда.
Авторы статьи написали, что «Владимир Путин объявил Британии рыбную войну».
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Анастасия Чинкова