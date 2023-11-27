Столтенберг обозначил главную задачу НАТО в отношении России

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Одной из основных задач НАТО является предотвращение эскалации конфликта с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг выступая на пресс-конференции перед заседанием глав МИД стран блока 28 и 29 ноября в Брюсселе.
«У НАТО есть две фундаментальные задачи, первая – это поддержка Украины. Другая важнейшая задача – это предотвращение эскалации, недопущение превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО», - заявил Столтенберг.
По его словам, это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям. Генсек НАТО заявил, что альянс дает четко понять России о готовности защищать каждый сантиметр своей территории. Он подчеркнул, что НАТО уже усилили свое присутствие на восточном фланге альянса. И делается это, по словам Столтенберга, не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а наоборот, предотвратить его.
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