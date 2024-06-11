Столтенберг рассказал о разногласиях в НАТО по оказанию военной помощи Украине

В НАТО существуют некоторые разногласия по усилению роли альянса по оказанию военной помощи Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания лидеров стран «Бухарестской девятки», которое прошло в Латвии.
«99% помощи Украине поступает от членов альянса. Но одни союзники сконцентрировались на оказании нелетальной помощи, другие — на летальной. В преддверии саммита в Вашингтоне мы работаем над новыми важными решениями», — заявил Столтенберг.
Он выразил надежду на то, что страны НАТО смогут договориться о большей роли альянса в поддержке Украины, в том числе подготовке украинских военных и оказании помощи в области безопасности.
Столтенберг пояснил, что страны НАТО имеют разные точки зрения при подготовке к принятию важных решений на саммите по Украине.
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