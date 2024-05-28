Путин вспомнил времена, когда Столтенберг ещё «не страдал деменцией»

Президент России Владимир Путин заявил, что помнит генсека НАТО Йенса Столтенберга ещё премьер-министром Норвегии, когда тот ещё «не страдал деменцией». Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-подхода по итогам поездки в Узбекистан.