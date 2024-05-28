Путин вспомнил времена, когда Столтенберг ещё «не страдал деменцией»

Фото: сайт НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что помнит генсека НАТО Йенса Столтенберга ещё премьер-министром Норвегии, когда тот ещё «не страдал деменцией». Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-подхода по итогам поездки в Узбекистан.
Он рассказал, что они совместно решали различные вопросы по Баренцеву морю, рассматривали другие темы и всегда могли договориться. Тогда он ещё, уверил Путин, не страдал «никакой деменцией».
Этими словами Путин прокомментировал заявление Столтенберга о возможности дать разрешение украинским войскам наносить удары западным оружием по целям внутри территории России.
Он подчеркнул, что генсек НАТО, говоря об ударах по России, не может не знать, что они могут наноситься и без участия украинских военных, с помощью различных космических средств.
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Этими словами Путин прокомментировал заявление Столтенберга о возможности дать разрешение украинским войскам наносить удары западным оружием по целям внутри территории России.
Он подчеркнул, что генсек НАТО, говоря об ударах по России, не может не знать, что они могут наноситься и без участия украинских военных, с помощью различных космических средств.
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Анастасия Чинкова