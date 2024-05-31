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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости ежегодного выделения по 40 миллиардов евро на помощь Украине.
Также он подчеркнул, что выделение данной суммы должно стать обязательным.
По словам Столтенберга, Украина нуждается в предсказуемости финансирования, что позволит ей заранее планировать свою оборону и контрнаступательные операции.
Заявления генсека говорят о том, что НАТО настроены на долгосрочную поддержку Украины. Это свидетельствует о продолжающемся давлении США на европейских союзников с целью увеличения ими вклада средств в Украину.
При этом следует обратить внимание, что сумма указана в евро, что подчёркивает желание США переложить всю ответственность за финансирование Киева на европейские государства.
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По словам Столтенберга, Украина нуждается в предсказуемости финансирования, что позволит ей заранее планировать свою оборону и контрнаступательные операции.
Заявления генсека говорят о том, что НАТО настроены на долгосрочную поддержку Украины. Это свидетельствует о продолжающемся давлении США на европейских союзников с целью увеличения ими вклада средств в Украину.
При этом следует обратить внимание, что сумма указана в евро, что подчёркивает желание США переложить всю ответственность за финансирование Киева на европейские государства.
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Анастасия Чинкова