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Столтенберг заявил об обсуждении ядерной боеготовности участниками НАТО

Столтенберг: в НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность
17 июня 2024, 02:52
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Вопрос о приведении в боевую готовность ядерных боеголовок обсуждается среди членов НАТО, заявил в интервью газете The Daily Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.


«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам», – отметил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены потенциальным ядерным ответом России на действия Запада, то есть разрешение использовать переданное Украине оружие для атак на российскую территорию.

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Украинцы возложили на Ермака ответственность за провал саммита в Швейцарии
France 24: жители Украины обвинили Ермака в провале швейцарского саммита
17 июня 2024, 02:47

Фото: iStockphoto/Silent_GOS

Киев не смог убедить даже украинцев в успехе мирного саммита в Швейцарии и обвинил в провале главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявил корреспондент France 24 Гулливер Крегг в эфире телеканала.
По словам Крегга, эксперты сошлись во мнении, что целью мероприятия на самом деле была организация саммита в поддержку Украины.

Корреспондент подчеркнул, что Китай, Индонезия и Индия не были представлены вообще, а Бразилия отправила своего посла в Швейцарии, что считается самым низким дипломатическим уровнем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после мирного саммита в Швейцарии, что Киев готов начать переговоры с Москвой «уже завтра». Для этого, по его словам, Россия должна уважать территориальную целостность Украины.

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#россия
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Глава МАГАТЭ высказался о сотрудничестве с Россией
Глава МАГАТЭ назвал прочным сотрудничество с Россией в создании ядерного порядка
17 июня 2024, 02:11

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия» оценил уровень сотрудничества с Россией по конфликту на Украине и эксплуатации атомных электростанций.
Он отметил, что Россия является крупным производителем атомной энергии, а «Росатом» – поставщиком номер один в мире.

«Как мы уже говорили, «Росатом» присутствует даже в тех странах, которые вводят антироссийские санкции и которые явно занимают другую сторону конфликта», – цитируют собеседника «Известия».

Несмотря на эти трудности, Россия участвует в установлении ядерного порядка. Это сотрудничество крепкое и будет продолжаться, подчеркнул Гросси.

«Что касается ситуации на Украине, то это очень деликатный вопрос. Я могу сказать, что мы подходим к нему со взаимным уважением и профессионализмом. И это очень важно», – добавил он.

Ранее Гросси заявил, что на Запорожской АЭС был нарушен и поставлен под угрозу каждый из столпов ядерной безопасности организации. По его словам, сказываются частые атаки на станцию и регулярные отключения электроэнергии.

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#энергия
#поставки
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Президент Чехии высоко оценил саммит по Украине
Президент Чехии Павел: саммит в Швейцарии – первый шаг к миру на Украине
17 июня 2024, 01:42

Фото: iStock/SeventyFour

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение информационного агентства ЧТК.
По его словам, встреча в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания».

Даже те страны, которые не подписали заключительную декларацию, по крайней мере, приняли участие в конференции, что помогло им взглянуть на ситуацию такой, какая она есть, отметил он.

Политик считает, что на следующей конференции по Украине должны быть другие крупные страны. По его словам, участие Китая будет ключевым.

Ранее глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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#мид
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Стали известны сроки выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху
17 июня 2024, 01:35

Фото: сайт Кремля

Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в течение 10 дней, сообщает 13-й канал.
20 мая прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение "крахом для мировой судебной».

Одним из военных преступлений, в которых обвиняют Нетаньяху и Галанта, является использование голода гражданского населения как метода ведения войны.

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#мус
#палестина
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В Грузии произошло четыре землетрясения за день
17 июня 2024, 00:29

Фото: iStock/ allanswart

Четыре землетрясения произошли в Грузии в воскресенье, 16 июня. Эпицентром стал район Рафа-Лечхуми, говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Первое землетрясение было зафиксировано специалистами в утренние часы на расстоянии 9 км. Второй случай произошел спустя два часа на расстоянии 10 км от Они с магнитудой 4,7.

Вскоре после этого в 7 и 12 километрах от города произошли третье и четвертое землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее, в ночь на воскресенье, 16 июля, были зарегистрированы два землетрясения к югу от Сахалина.

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#землетрясение
#грузия
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В Киеве объявили о планах пригласить Россию на второй саммит по Украине
Глава МИД Кулеба: Россию пригласят на второй саммит по Украине
16 июня 2024, 23:57

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Крева заявил, что Россия будет приглашена на вторую конференцию по Украине, сообщает «Страна.ua».
По его словам, следующая международная конференция должна привести к прекращению конфликта в Украине.

«Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», – заявил глава ведомства.

Он добавил, что рано или поздно диалог с Россией будет необходим.

Ранее глава отдела по коммуникациям МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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#владимир зеленский
#сша
#швейцария
#переговоры
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В Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине
В МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине
16 июня 2024, 23:44

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года, заявил глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский объявил о начале подготовки ко второму «саммиту мира». По словам президента Украины, некоторые страны уже готовы принять у себя вторую мирную конференцию по украинскому вопросу.

Конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис допустилучастие президента России Владимира Путина на конференции по Украине. Кассис подчеркнул, что этот вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС).

14 июня президент Путин перечислил условия для прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киев вновь получил «конкретное, реальное мирное предложение».

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Россия обошла США по поставкам газа в Европу
FT: Россия в мае 2024 года обошла США по поставкам газа в Европу
16 июня 2024, 23:14

Фото: iStock/NiseriN

Россия обошла США по поставкам газа в Европу в мае 2024 года, передает Financial Times (FT), ссылаясь на данные аналитической компании ICIS.
«Несмотря на то, что разворот произошел под влиянием особых обстоятельств, он подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа», – сообщается в материале.

По данным компании, в мае текущего года объем поставок газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составил 15%. Доля поставок СПГ из США достигла 14%, что является самым низким показателем с августа 2022 года, говорится в аналитическом материале.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию.

До этого стало известно о попытках руководства Европейского Союза продлить соглашение о транзите российского газа.

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#швейцария
#сербия
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Число поддержавших итоги швейцарской конференции стран сократилось
Организаторы швейцарской конференции исключили из коммюнике Иорданию и Ирак
16 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/alzay

Количество стран, поддержавших коммюнике по итогам конференции в швейцарском Бюргенштоке, уменьшилось с 80 до 78. На это обратило внимание агентство ТАСС.
Сообщается, что организаторы исключили Иорданию и Ирак из списка подписавших стран, однако причины этого решения не уточняются.

Таким образом, итоговый документ подписали 82 делегата, включая представителей 78 стран и 4 организаций. В коммюнике подчеркивается, что для достижения мира необходим диалог обеих сторон, которые должны обсудить предложенные положения. Эти пункты включают в себя требование, чтобы все украинские атомные станции находились под контролем Киева и под наблюдением МАГАТЭ.

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