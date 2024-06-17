Столтенберг заявил об обсуждении ядерной боеготовности участниками НАТО

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Вопрос о приведении в боевую готовность ядерных боеголовок обсуждается среди членов НАТО, заявил в интервью газете The Daily Telegraph генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности… но нам нужно консультироваться по этим вопросам», – отметил Столтенберг.
Ранее сообщалось, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены потенциальным ядерным ответом России на действия Запада, то есть разрешение использовать переданное Украине оружие для атак на российскую территорию.
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Александр Климов