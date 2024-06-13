Генсек НАТО Столтенберг: альянс не считает эскалацией удары ВСУ по территории РФ

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Блок НАТО не считает эскалацией применение вооружений Запада боевиками ВСУ для ударов по российским территориям. Это касается и истребителей F-16. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, трансляция выступления велась на сайте НАТО.
«Самооборона Киева включает поражение военных целей на территории России, поэтому НАТО не считает это эскалацией. Это касается также ударов F-16», – сказал Столтенберг.
До этого Штаты разрешили киевскому режиму использовать поставленное оружие для нанесения ударов по территории России. Таким образом недружественные страны хотели остановить продвижение российских военных под Харьковом. По словам Советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, такое решение являлось логичным.
Российский лидер Владимир Путин оценил такие действия как серьезную эскалацию украинского конфликта.
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