Страны НАТО договорились о поддержке Украины в 2025 году

Фото: iStock/RomanBabakin
Страны НАТО договорились о предоставлении Киеву помощи в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
По его словам, дополнительные финансовые обязательства Киева будут обсуждаться на саммите в Нидерландах в июне следующего года.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Североатлантического альянса договорились о выделении Украине 40 миллиардов евро в качестве военной помощи.
31 мая Столтенберг призвал Украину ежегодно выделять 40 миллиардов евро и предложил сделать эту меру обязательной.
Читайте также:
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю
В США запаниковали из-за встречи БРИКС
«Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году», – отметил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Североатлантического альянса договорились о выделении Украине 40 миллиардов евро в качестве военной помощи.
31 мая Столтенберг призвал Украину ежегодно выделять 40 миллиардов евро и предложил сделать эту меру обязательной.
Читайте также:
Китай призвал НАТО не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран
НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю
В США запаниковали из-за встречи БРИКС
Александр Климов