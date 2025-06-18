Минфин сообщил о десятках заявок в месяц от уходящих иностранных компаний
В Минфине рассказали о десятках заявок в месяц от уходящих зарубежных компаний
В правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями в РФ ежемесячно приходят десятки заявок на уход иностранных компаний из российского рынка. Об этом сообщил заместитель главы Министерства финансов РФ Иван Чебесков в интервью РБК.
По словам Чебескова, заявок на уход из российского бизнеса относительно прошлых периодов становится меньше.
«На подкомиссии мы рассматриваем не только сделки, связанные с «выходом» компаний, но и сделки купли-продажи недвижимости, выплату дивидендов. В совокупности это не менее ста заявок в месяц, но если говорить о сделках «на выход», их десятки», — отметил Иван.Однако заместитель главы ведомства уверен, что главным фактором стало не ужесточение условий по выходу, а геополитика. По его мнению, некоторые организации отложили своё решение из-за начавшихся переговоров по завершению конфликта на Украине.
Иван отметил, что возврат иностранных брендов не должно мешать развитию народного бизнеса.