Минфин сообщил о десятках заявок в месяц от уходящих иностранных компаний

18 июня 2025, 12:53

В Минфине рассказали о десятках заявок в месяц от уходящих зарубежных компаний

Фото: Istock/Oleg Elkov

В правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями в РФ ежемесячно приходят десятки заявок на уход иностранных компаний из российского рынка. Об этом сообщил заместитель главы Министерства финансов РФ Иван Чебесков в интервью РБК.





По словам Чебескова, заявок на уход из российского бизнеса относительно прошлых периодов становится меньше.

«На подкомиссии мы рассматриваем не только сделки, связанные с «выходом» компаний, но и сделки купли-продажи недвижимости, выплату дивидендов. В совокупности это не менее ста заявок в месяц, но если говорить о сделках «на выход», их десятки», — отметил Иван.