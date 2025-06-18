В Москве задержан военкор Михаил Полынков, автор канала «Солдатская правда»
В Москве задержан военный корреспондент Михаил Полынков, автор телеграм-канала «Солдатская правда», сообщает Baza. Задержание произошло утром 18 июня сотрудниками военной полиции.
По словам адвоката Александра Молохова, Полынкова доставили в военно-следственный отдел СКР. Причины задержания неизвестны, однако адвокат предполагает, что это может быть связано с публикацией архивного видео с Владимиром Соловьевым.
Полынков является заместителем председателя «Русского Движения Стрелкова» и членом ЦИК партии КПРС «Русская Весна».
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