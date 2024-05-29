Суд Евросоюза отказался снимать санкции с «Белавиа»

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Суд общей юрисдикции Евросоюза отклонил иск белорусской авиакомпании «Белавиа», которая пыталась добиться снятия европейских санкций. Об этом сообщается в постановлении суда.
В документе говорится, что иск отклонён, а авиакомпании предписано оплатить издержки.
Напомним, что в 2021 году страны Евросоюза, имеющие авиасообщение с «Белавиа», ввели санкции против белорусской гражданской авиации на фоне миграционного кризиса и инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. Тогда Евросоюз запретил белорусским самолётам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС.
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Анастасия Чинкова