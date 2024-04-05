На Украине предложили закрыть небо Евросоюза для России и Белоруссии

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Украина предложила запретить авиационный транзит в Россию и Беларусь, чтобы российский бизнес и туристы «не могли комфортно использовать небо Европейского Союза». Такое предложение, озвученное премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, было опубликовано информационным агентством УНИАН в Telegram-канале.
«Небо ЕС закрыто для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», – уточнил премьер в эфире украинского телемарафона.
Премьер-министр Шмыгаль пояснил, что такой шаг создаст проблемы в сфере логистики для Москвы, сделает ее более дорогой и дискомортной. Премьер-министр пообещал, что Киев будет настаивать на введении этих санкций, и выразил уверенность, что предложение будет поддержано Литвой, Эстонией и Латвией.
Ранее «Радио 1» сообщало, что турецкая компания Southwind отменила полеты из-за связи авиакомпании с Россией.
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Александр Климов