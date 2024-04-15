Минфин США внёс 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии

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Минфин США расширил санкционный список по Белоруссии, включив в него 10 физлиц и 12 юрлиц. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.
«Введенные санкции поддерживают финансовое давление США на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — заявили в американском Минфине, пытаясь таким образом подчеркнуть цель новых санкций.Под ограничения попали станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» и компания «АГАТ-системы управления», которая поставляет технику для Вооруженных сил Беларуси. В списке также оказались лица, связанные с «Пеленгом» и китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation.
Включение в санкционный перечень ведет к замораживанию активов фигурантов в Соединённых Штатах и запрету на ведение бизнеса с ними для граждан и компаний в США.
Ранее Лукашенко заявил, что, Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак