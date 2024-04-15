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Минфин США внёс 10 человек и 12 компаний в санкционный список по Белоруссии

15 апреля 2024, 23:36
Фото: istock / rarrarorro

Фото: istock / rarrarorro

Минфин США расширил санкционный список по Белоруссии, включив в него 10 физлиц и 12 юрлиц. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.
«Введенные санкции поддерживают финансовое давление США на режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — заявили в американском Минфине, пытаясь таким образом подчеркнуть цель новых санкций.
Под ограничения попали станкостроительное предприятие «СтанкоГомель» и компания «АГАТ-системы управления», которая поставляет технику для Вооруженных сил Беларуси. В списке также оказались лица, связанные с «Пеленгом» и китайская компания Shenzhen 5G High-Tech Innovation.



Включение в санкционный перечень ведет к замораживанию активов фигурантов в Соединённых Штатах и запрету на ведение бизнеса с ними для граждан и компаний в США.

Ранее Лукашенко заявил, что, Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ЕК одобрила «план реформ» Украины
ЕК рекомендовала Совету Евросоюза одобрить план Украины по реформам
15 апреля 2024, 23:23

Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза одобрить план Украины по реформам. В ЕК отметили, что за счёт этого можно будет начать финансирование Киева из пакета в 50 миллиардов евро. Об этом сообщается на сайте организации.
«ЕК одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объемом до 50 миллиардов евро», — указано в документе.
После передачи положительной оценки Еврокомиссии в Совет Евросоюза решение необходимо будет принять в течение месяца. В ЕК отметили, что план содержит 69 реформ и 10 инвестиционных задач, качество выполнения которых будут объективно оценивать по 146 пунктам.

Ранее в США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Грузии начались массовые столкновения протестующих с полицией
В Грузии начались стычки полиции с митингующими из-за закона «об иноагентах»
15 апреля 2024, 23:16

Фото: istock / Derek Brumby

В Тбилиси у здания парламента Грузии проходит митинг против принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС.
Митингующие решили начать потасовку с правоохранителями после того, как сотрудники полиции не позволили им обойти здание парламента и сделать символический круг.

После силовики начали задержания. Как заявил местным СМИ представитель МВД Грузии Теймураз Купатадзе, задержали четвертых человек. Купатадзе не уточнил, по какой статье произошло задержание участников митинга.

Днем 15 апреля в парламенте Грузии во время обсуждения спорного закона об иноагентах произошёл конфликт. Глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил депутата Мамуку Мдинарадзе, исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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#грузия
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В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
Кирби: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
15 апреля 2024, 22:56

Фото: iStock/lucky-photographer

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему Соединённые Штаты не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе брифинга представитель Белого дома сказал, что подобный вопрос был ожидаемым.

«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — подчеркнул Кирби.

Он отметил, что американский лидер Джо Байден с самого начала украинского конфликта обозначал, что США не планируют вовлекаться в вооружённый конфликт «в боевой роли». Кирби отметил, что США поставляли Украине средства защиты воздушного пространства, но в настоящий момент оказывать такую помощь не представляется возможным.

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Гросси: атаки на Запорожскую ЗАЭС нарушили принцип безопасности станции
15 апреля 2024, 22:39

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что недавние атаки на Запорожскую АЭС нарушили один из пяти принципов безопасности станции.
«За последние десять дней первый из этих принципов неоднократно нарушался», — цитирует РИА Новости слова Гросси.

Отмечается, что речь идёт о недопустимости атак в направлении станции, в том числе в направлении хранилищ, реакторов, отработанного топлива и другой критической инфраструктуры или персонала АЭС.

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WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
15 апреля 2024, 22:12

Фото: iStock/barbaraaaa

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ найти варианты для ответа на нападение Ирана и выбрать соответствующие цели. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на информированные источники.
Он подчеркнул, что при этом нужно постараться не допустить жертв. В публикации говорится, что для этого рассматривают объекты Тегерана и кибератака.

«Израильский военный кабинет в понедельник обсуждал, как ответить на беспрецедентную воздушную атаку Ирана. Нетаньяху попросил ЦАХАЛ представить варианты целей. Израиль ищет варианты, которые «пошлют сигнал», но не вызовут жертв. Такие варианты включают возможный удар по объекту в Тегеране или кибератаку», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что израильская сторона хочет ответить таким образом, чтобы не разозлить международных союзников, с которыми планируют строить альянс против Ирана.

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#конфликт
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В США заявили, что не хотят войны с Ираном
Кирби: США не хотят войны с Ираном и расширения регионального конфликта
15 апреля 2024, 22:11

Фото: iStock/YayaErnst

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты не участвуют в проработке возможного ответа Израиля на воздушную атаку со стороны Ирана.
«Мы не вовлечены в их процесс принятия решений по поводу потенциального ответа», — цитирует РИА Новости его слова во время брифинга в Белом доме.

По словам Кирби, военный кабинет Израиля в настоящее время не принимал таких решений, а обсуждение последующих шагов израильской стороны продолжается.

Координатор подчеркнул, что США не хотят войны с Ираном, ​при этом сделают всё необходимое для защиты Израиля.

«Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта. Мы сделаем все, что должны, чтобы защитить Израиль», — сказал Джон Кирби.

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Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
15 апреля 2024, 20:21

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе телефонных переговоров с председателем Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил о необходимости проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшего возрастания напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат Совбеза РФ. Патрушев подчеркнул важность того, чтобы все стороны проявили умеренность, чтобы не допустить дальнейшего нарастания конфликта. Он также отметил, что Россия поддерживает решение разногласий исключительно с помощью политических и дипломатических методов.

В ночь на воскресенье Корпус стражей исламской революции Ирана объявил об атаке по территории Израиля в ответ на уничтожение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. По информации различных источников, в этой атаке было задействовано от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.

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Reuters: Россия произвела «сверхбыстрый» ремонт НПЗ после атак украинских дронов
15 апреля 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Photofex

России удалось в кратчайшие сроки почти полностью восстановить нефтеперерабатывающие заводы, которые получили повреждения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По данным экспертов, в марте общие российские мощности по первичной переработке нефти, простаивающие из-за атак дронов, сократились до 90,5 тысячи метрических тонн в сутки (660 тысяч баррелей в сутки). Ранее этот показатель составлял 123,8 тысячи тонн в сутки (907 тысяч баррелей в сутки).

Однако Россия смогла очень быстро восстановить работу своих повреждённых НПЗ. Простаивающие мощности сократились до 10% от их общего объёма. Для сравнения, в марте простаивали более 14% мощностей. Как отмечает агентство, Россия полностью адаптировалась к санкциям и теперь может ремонтировать свои НПЗ, обходясь без западных технологий.

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#рф
#пентагон
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Трамп прибыл в суд Нью-Йорка на слушания по делу о выплатах порноактрисе
Трамп прибыл в суд Нью-Йорка на первый из четырёх уголовных процессов
15 апреля 2024, 19:14

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд. Там будет разбираться первое из четырёх уголовных дел, по которым он проходит обвиняемым.
На первом заседании бывший и, возможно, будущий президент Соединённых Штатов даст показания по делу о подлоге финансовой документации компании Trump Organization при выплате денег за молчание бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Суд Нью-Йорка перед этим уже не в первый раз отклонил ходатайство адвокатов Трампа о переносе даты рассмотрения дела.

В канун президентских выборов, в которых Трамп скорее всего примет участие в качестве кандидата от Республиканской партии, в отношении него заведены четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии рассмотрения в суде. В Атланте (штат Джорджия) ему предъявлены обвинения в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне пройдут слушания по общему федеральному делу о пересмотре итогов голосования. В Майами (штат Флорида) будет разбираться ещё одно дело — о вывозе секретных материалов из Белого дома.

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