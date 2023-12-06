Взорван автомобиль депутата ЛНР Попова, он погиб

Фото: iStock/trikolor
В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Олега Попова. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По информации РИА Новости, Попов погиб при теракте.
«В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
При этом по информации РИА Новости, Попов погиб при взрыве автомобиля.
23 ноября стало известно, что в Белгороде взорвали автомобиль замглавы Харьковской области Александра Слисаренко. Согласно сообщению, данную террористическую операцию спланировала и организовала СБУ. Мужчина ранее работал в органах внутренних дел Украины. Он был активным участником Харьковской антимайдана. В 2021-2022 принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. На Украине его заочно осудили за госизмену.
Читайте также:
Облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, только не того человека
Совершено покушение на замглавы ВГА Харьковской области Слисаренко
Сергей Шойгу: Журналист Максудов погиб, выполняя боевую задачу
Элина Позднякова