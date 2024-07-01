Суд заочно приговорил украинского журналиста Гордона* к 14 годам лишения свободы

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2-й Западный окружной военный суд приговорил журналиста с Украины Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму, распространение ложной информации о Вооружённых силах РФ и другие преступления.
Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала суда. Судья Роман Кифоренко зачитал текст приговора, в котором было указано, что по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний украинскому журналисту окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, а остального срока — в колонии общего режима. Приговор вступит в силу после задержания Гордона* или его экстрадиции на территорию России.
В ходе суда и следствия было установлено, что журналист разместил на своём YouTube-канале ролики «Гордон обратился к россиянам и белорусам» и «Охота на Путина», а также интервью с блогером Вероникой Белоцерковской**. В этих видеоматериалах Гордон* распространял недостоверную информацию о действиях Вооружённых сил РФ и ходе спецоперации, обращался к президенту США Джозефу Байдену с призывом начать военную интервенцию против России с применением ядерного оружия, а также призывал физически устранить президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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Александр Бойцов