Судившийся с ветераном спецоперации депутат Семигин лишён ещё одной должности

Виктор Орбан после визита в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным оказался под огнем критики. Представители Евросоюза и отдельных стран обвинили его в «умиротворении» Москвы и пригрозили подумать над наказанием Будапешта за несогласованные с Брюсселем действия венгерского лидера.