Судившийся с ветераном спецоперации депутат Семигин лишён ещё одной должности

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Депутат Государственной думы Геннадий Семигин, судившийся с ветераном специальной военной операции Евгением Рассказовым (позывной Топаз) лишился ещё одной должности. Он выведен из совета по национальным отношениям.
Места в этом совете парламентарий лишился указом президента РФ Владимира Путина, передаёт ТАСС. В феврале нынешнего года Семигин подал к Рассказову иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые тот, по мнению депутата, оскорбил. В качестве компенсации он требовал с ветерана шесть миллионов рублей.
Поводом для судебного разбирательства стала публикация, размещённая на сайте «Патриотов России» — организации, которую возглавляет Семигин. В опубликованной записи, в частности, говорилось о российских военных, которых приходится «загонять пинками на поле боя» бойцам батальона «Ахмат». Депутат тогда объявил, что запись появилась в результате взлома, а Топаз подверг Семигина резкой критике и не поверил его оправданиям. В апреле парламентарию присудили 500 тысяч рублей кмпенсации.
После того, как история получила широкую огласку, Семигина лишили должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей.
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Поводом для судебного разбирательства стала публикация, размещённая на сайте «Патриотов России» — организации, которую возглавляет Семигин. В опубликованной записи, в частности, говорилось о российских военных, которых приходится «загонять пинками на поле боя» бойцам батальона «Ахмат». Депутат тогда объявил, что запись появилась в результате взлома, а Топаз подверг Семигина резкой критике и не поверил его оправданиям. В апреле парламентарию присудили 500 тысяч рублей кмпенсации.
После того, как история получила широкую огласку, Семигина лишили должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей.
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Александр Бойцов