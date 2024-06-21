«Обосрался»: депутат отсудил у блогера полмиллиона за пост о Кадырове

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Полмиллиона рублей за пост об Адаме Кадырове отсудил депутат Госдумы Геннадий Семигин у блогера Владислава Позднякова. Последний назвал судебное заседание «буквально постановочным». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что в октябре прошлого года на сайте общественной организации «Патриоты России» были опубликованы посты, где общественники якобы поддержали избиение сыном Рамзана Кадырова Адамом Никиты Журавеля. Сообщение гласило, что отпрыск главы Чечни совершил гуманный поступок, оставив живым поджигателя Корана.
На публикацию отреагировал Поздняков, разместив у себя на канале скриншоты и высмеяв главу общественников и парламентария Семигина.
По заявлению депутата, ресурс кто-то взломал, а он ничего такого не публиковал, Поздняков же в новом посте написал, что «Семигин обосрался».
Позже Семигин обратился в суд и вместе со своим адвокатом пытался связаться с Поздняковым, но тот не отреагировал. Суд встал на сторону Семигина, присудив Позднякову штраф и обязав удалить два поста. За каждый день просрочки будет «капать» пеня в тысячу рублей.
Со слов Позднякова, он только сегодня узнал о заседании, на «Госуслугах» писем не было, родственников не оповещали. Блогер отметил, что у него нет счетов в России, поэтому он не может оплатить штраф. Обжаловать приговор мужчина тоже не может, поскольку считает, что не успеет подготовить доверенность для адвоката.
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На публикацию отреагировал Поздняков, разместив у себя на канале скриншоты и высмеяв главу общественников и парламентария Семигина.
По заявлению депутата, ресурс кто-то взломал, а он ничего такого не публиковал, Поздняков же в новом посте написал, что «Семигин обосрался».
Позже Семигин обратился в суд и вместе со своим адвокатом пытался связаться с Поздняковым, но тот не отреагировал. Суд встал на сторону Семигина, присудив Позднякову штраф и обязав удалить два поста. За каждый день просрочки будет «капать» пеня в тысячу рублей.
Со слов Позднякова, он только сегодня узнал о заседании, на «Госуслугах» писем не было, родственников не оповещали. Блогер отметил, что у него нет счетов в России, поэтому он не может оплатить штраф. Обжаловать приговор мужчина тоже не может, поскольку считает, что не успеет подготовить доверенность для адвоката.
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Никита Кротов