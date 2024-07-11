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Служба внешней разведки России (СВР) рассекретила полный текст доклада одного из сотрудников ведомства о подготовке к вводу французских войск на Украину в марте 2024 года. Соответствующий документ, подготовленный сотрудником СВР под псевдонимом Феликс, был опубликован в журнале «Разведчик».
Согласно документу, французские военные обеспокоены ростом числа погибших на Украине французских граждан.
При этом Париж тщательно скрывает количество жертв, «перешагнувшее психологически значимый порог», а также тот факт, что французская армия задействована на Украине. Однако он добавил, что французский военный контингент, который будет направлен на Украину, все еще находится в стадии подготовки и первоначально будет насчитывать около 2 000 человек.
9 июня немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, которые могли бы присоединиться к парижской инициативе по отправке военных инструкторов на Украину.
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«Как неофициально признают во французском министерстве ВС, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века», – сообщает Феликс.
При этом Париж тщательно скрывает количество жертв, «перешагнувшее психологически значимый порог», а также тот факт, что французская армия задействована на Украине. Однако он добавил, что французский военный контингент, который будет направлен на Украину, все еще находится в стадии подготовки и первоначально будет насчитывать около 2 000 человек.
9 июня немецкая газета Welt am Sonntag сообщила, что Франция ищет союзников, которые могли бы присоединиться к парижской инициативе по отправке военных инструкторов на Украину.
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Александр Климов