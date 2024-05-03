В Германии рассказали, чем грозит отправка сил НАТО на Украину

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Немецко-финский предприниматель Ким Дотком написал в социальной сети Х, что Запад приближает третью мировую войну угрозами отправки военных на Украину.
Дотком назвал это тотальной провокацией. Предприниматель подчеркнул, что если солдаты Североатлантического альянса вступят в конфликт на Украине, то пути назад уже не будет.
Дотком отметил, что ведущие к эскалации процессы уже вовсю развиваются в западных странах. Предприниматель призвал с полной серьезностью относится к риску масштабного конфликта.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Дотком отметил, что ведущие к эскалации процессы уже вовсю развиваются в западных странах. Предприниматель призвал с полной серьезностью относится к риску масштабного конфликта.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Екатерина Коршунова