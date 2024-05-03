Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране

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Франция договорилась начать с соседней с Россией Японией переговоры о взаимном доступе войск. Об этом сообщает Euractiv.
Французская сторона уже более года настаивает на начале переговоров по соглашению о взаимном доступе войск. Отмечается, что это необходимо для облегчения въезда и размещения иностранного военнослужащих и техники, а также «оперативной совместимости» между вооруженными силами Франции и Японии.
Представитель японского правительства рассказал, что заключение соглашения с Парижем может занять около года. Уточняется, что государства намерены укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Представитель японского правительства рассказал, что заключение соглашения с Парижем может занять около года. Уточняется, что государства намерены укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
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Екатерина Коршунова