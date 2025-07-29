Связь Трампа с «педофилом» Эпштейном высмеяли отсылкой к российскому скандалу
Политолог Калачёв сравнил историю Трампа и Эпштейна с «голой вечеринкой» Ивлеевой
Президента США Дональда Трампа, которого обвинили в связи с секс-преступником Джеффри Эпштейном, высмеяли отсылкой к скандалу Анастасии Ивлеевой. Соответствующее фото, указывающее на события «голой вечеринки», опубликовал в своём Telegram-канале политолог Константин Калачёв.
Калачёв добавил лицо Трампа на кадр из видео с извинениями за участие в скандальной вечеринке Филиппа Киркорова. Отмечается, что Киркоров на данном видео заявил, что зашёл «не в ту дверь».
Политолог с иронией подписал фото аналогичной фразой.
«Я был на острове Эпштейна всего пять минут. Приехал, увидел, что там творится, и сразу уехал. В жизни каждого человека бывает, что он приехал не на тот остров», — гласит подпись.Известно, что в феврале этого года Генеральная прокуратура США опубликовала рассекреченные файлы дела Эпштейна, которого обвиняют в склонении к проституции и торговле людьми. А накануне телеканал CNN показал архивные фото и видео, которые подтверждают связь Трампа и Эпштейна.