В Госдуме призвали запретить называть сожительство гражданским браком
Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал ограничить использование термина «гражданский брак» в контексте сожительства. Он отметил, что это понятие может вводить людей в заблуждение относительно истинной природы семейных отношений.
По словам Иванова, современные СМИ часто неправильно трактуют термин «гражданский брак», применяя его к фактическому сожительству, что создает ложное впечатление о равенстве таких отношений с настоящим союзом. В соответствии с российским законодательством, брак может быть зарегистрирован только через органы записи актов гражданского состояния.
Парламентарий акцентировал внимание на необходимости сохранять традиционные семейные ценности. Он подчеркнул, что брак — это не просто совместное проживание, а юридически оформленный и социально значимый союз между мужчиной и женщиной.
Иванов выразил мнение, что неправильное употребление терминологии размывает священное значение брака. Он добавил, что использование термина «гражданский брак» в новостях и статьях формирует у молодежи искаженное представление о семье. По его словам, необходимо защищать институт брака как основополагающий элемент общества, приводит его слова NEWS.ru.
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