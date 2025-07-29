В Госдуме призвали запретить называть сожительство гражданским браком

29 июля 2025, 11:17

Депутат Иванов: нужно запретить называть сожительство гражданским браком

Фото: медиасток.рф

Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал ограничить использование термина «гражданский брак» в контексте сожительства. Он отметил, что это понятие может вводить людей в заблуждение относительно истинной природы семейных отношений.