Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее ныне действующий коллега Олаф Шольц продвигали строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на рассекреченную служебную документацию.
Речь идет о служебной записке, датированной 2014 годом. В ней проведен анализ угрозы зависимости Германии от российской стороны «в ближайшем будущем».
Осознавая эту перспективу, Меркель сделала Берлин энергетически зависимым еще больше, подчеркивают авторы статьи.
Согласно служебной документации, Меркель указала правительству полностью поддержать проект «Газпрома». Олаф Шольц предпринимал активные попытки «расчистить дорогу» для российского проекта.
Власти Германии в 2022 году приостановили сертифицирование «Северного потока-2». Газопровод достроили осенью 2021, но так и не запустили. Прокладывать его начали в 2018 году, а в 2019 Штаты ввели в отношении проекта ограничительные меры.
В сентябре прошлого года на нитках газопровода произошли взрывы. Российская генпрокуратура начала дело об акте международного терроризма. По утверждению американского журналиста Сеймура Херша, главой Белого дома Джо Байденом обсуждался план подрыва газопровода на протяжении девяти месяцев.
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Осознавая эту перспективу, Меркель сделала Берлин энергетически зависимым еще больше, подчеркивают авторы статьи.
Согласно служебной документации, Меркель указала правительству полностью поддержать проект «Газпрома». Олаф Шольц предпринимал активные попытки «расчистить дорогу» для российского проекта.
Власти Германии в 2022 году приостановили сертифицирование «Северного потока-2». Газопровод достроили осенью 2021, но так и не запустили. Прокладывать его начали в 2018 году, а в 2019 Штаты ввели в отношении проекта ограничительные меры.
В сентябре прошлого года на нитках газопровода произошли взрывы. Российская генпрокуратура начала дело об акте международного терроризма. По утверждению американского журналиста Сеймура Херша, главой Белого дома Джо Байденом обсуждался план подрыва газопровода на протяжении девяти месяцев.
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Никита Кротов