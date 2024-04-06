Таджикистан опроверг заявления о вербовке Украиной наёмников в Душанбе

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В министерстве иностранных дел Таджикистана назвали не соответствующими действительности и безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях против России.
Во внешнеполитическом ведомстве республики заверили, что МИД Таджикистана принимает все меры для того, чтобы не допустить аккредитованными в стране дипломатами каких-либо действий, не совместимых с их статусом и нарушающих международный дипломатический протокол.
Ранее о вербовке украинским посольством в Душанбе наёмников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади указал, что слова российского должностного лица не соответствуют действительности. Он также рекомендовал воздерживаться от обнародования непроверенных сведений.
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Александр Бойцов