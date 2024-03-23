Таджикистан отрицает причастность его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

Фото: iStock/Sven Loeffler
МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холл». Обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Таджикистан не получал от российского правительства подтверждения о распространяющихся ложных данных о причастности граждан Таджикистана. МИД республики попросил основываться на официальной информации, публикуемой государственными органами РФ.
Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
Читайте также:
Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»
МЧС опубликовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»
Автомобиль террористов из «Крокуса» задержали в Брянской области
Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.
Читайте также:
Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»
МЧС опубликовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»
Автомобиль террористов из «Крокуса» задержали в Брянской области
Екатерина Коршунова