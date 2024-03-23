Таджикистан отрицает причастность его граждан к теракту в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис опубликовал странный твит «Давайте не будем терять фокус» в соцсети X. Его запись репостнула премьер Литвы. При этом заявлений после трагедии в Москве литовские власти не делали.