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Польский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, заявил, что жалеет о своём приезде на Украину, об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Бывший польский наёмник, взятый в плен нашими бойцами в районе Крынок, говорит, что не хочет больше связываться с ВСУ. Теперь Давид призывает польских соотечественников не повторять его ошибки и не рисковать жизнью ради денег, ведь ради него украинцы рисковать не стали и просто оставили его, раненого, умирать», — прокомментировал ситуацию Сальдо.
Губернатор рассказал, что поляк был взят в плен российскиими военными 19 декабря. Он был ранен, но бойцы Вооружённых сил Украины бросили его умирать. ВС РФ же оказали ему первую помощь, а затем доставили на дальнейшее лечение в госпиталь.
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Евгения Парфентьева