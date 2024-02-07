Талибы* превратили северо-восток Афганистана в центр ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*

Фото: istockphoto/tanyss
Северная афганская провинция Панджшер за последние два года была превращена талибами* в один из главных центров базирования иностранных боевиков-джихадистов в Афганистане, да и в регионе в целом.
Кроме того, именно в провинции Панджшер располагается штаб-квартира обоих сыновей основателя «Аль-Каиды»* Усамы Бен Ладена — Хамзы и Абдуллы. Резиденцию охраняют около 350 боевиков, в основном это чеченцы и арабы. Кроме них, в этой провинции дислоцируются ещё около 400 боевиков ИГИЛ*, являющихся гражданами Таджикистана, заключил эксперт.
Читайте также:
Лавров охарактеризовал текущую ситуацию в Афганистане
Исламисты готовят покушение на принца Гарри
ИГИЛ* использует таджиков для террористических атак
Александр Бойцов