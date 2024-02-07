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Талибы* превратили северо-восток Афганистана в центр ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*

На северо-востоке Афганистана возник центр базирования ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*
07 февраля 2024, 19:11
Фото: istockphoto/tanyss

Фото: istockphoto/tanyss

Северная афганская провинция Панджшер за последние два года была превращена талибами* в один из главных центров базирования иностранных боевиков-джихадистов в Афганистане, да и в регионе в целом.

С таким заявлением выступил эксперт центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. Выбор именно этой провинции для таких целей, очевидно, был не случайным, передаёт телеграм-канал AzFront. Во-первых, талибы* обеспечили базирование боевиков международных террористических организаций в труднодоступных горных районах Афганистана. А также джихадисты используются в качестве живого щита и сил сдерживания антиталибского Сопротивления, которые были очень активны в этой части страны.

Кроме того, именно в провинции Панджшер располагается штаб-квартира обоих сыновей основателя «Аль-Каиды»* Усамы Бен Ладена — Хамзы и Абдуллы. Резиденцию охраняют около 350 боевиков, в основном это чеченцы и арабы. Кроме них, в этой провинции дислоцируются ещё около 400 боевиков ИГИЛ*, являющихся гражданами Таджикистана, заключил эксперт.

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#террористы
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Профайлер Давыдов: «К Путину у Карлсона отношение спокойное»
07 февраля 2024, 19:52

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Профайлер Денис Давыдов раскрыл истинное отношение американского журналиста Такера Карлсона к президенту России Владимиру Путину, отметив его спокойный характер.
«К Путину у Карлсона отношение спокойное — без страха или восторга. Американца явно раздражает несвобода, контроль и прослушка телефонов в США. Его слова про самостоятельно оплаченную поездку в Россию — правда, не видно признаков лжи. Карлсон очень хочет, чтобы его зритель научился думать самостоятельно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон провел интервью с президентом России Владимиром Путиным и уже скоро оно выйдет.

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#сша
#журналист
#интервью
#путин
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Порошенко призвал Зеленского начать «чистку во власти» с себя и своего окружения
07 февраля 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинскому президенту Зеленскому следует оставить главнокомандующего ВСУ Залужного в покое. Если «пан Зе» намерен устроить чистку среди представителей политической и военной власти страны, то начать ему нужно начинать с себя и своих ближайших сторонников.
С таким заявлением выступил экс-президент Украины Пётр Порошенко. Выступая с трибуны украинского парламента, депутат Рады и один из самых влиятельных людей Украины практически бросил вызов нынешнему главе государства и призвал сменить власть.

«Необходимо выполнить полную перезагрузку власти, начав с себя и недобитков в своём Офисе. От главкома ВСУ Залужного просто отцепитесь!», — довольно эмоционально высказался политик и бизнесмен.

Политологи отмечают, что настолько резко и прямолинейно против команды комика и президента Зеленского ещё никто не выступал. Общественность и представители политических кругов ждут ответного хода от действующего главы государства.

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#украина
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Член СПЧ Ионов: Журналиста Карлсона в США могут признать иноагентом
Член СПЧ Ионов считает, что в Штатах Карлсона могут признать иноагентом
07 февраля 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американская пропаганда сделает всё возможное для того, чтобы власти имели возможность привлечь журналиста Такера Карлсона за общение с российским лидером Владимиром Путиным. Не исключено, что в его отношении применят закон об иноагентах.
Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов. По мнению политика и общественника, Карлсон обеспечил себе некоторую «отсрочку» в Федеральном бюро расследований (ФБР) тем, что сразу объявил, что приехал в Россию на собственные средства и не получал никаких денег от Москвы. Если бы журналист не произнёс этих слов, преследование началось бы сразу после публикации анонса поездки, передаёт телеграм-канал Readovka.

Член СПЧ подчеркнул, что в США перестала действовать 1-я поправка к Конституции, которая разрешала людям свободу выбора в политическом, религиозном и любом другом плане. Ионов также рассказал, что американские активисты ведут себя на редкость скрытно и даже с ним предпочитают встречаться строго конфиденциально. Всех представителей СМИ, которые осмеливаются не соглашаться с официальной позицией Белого дома, вызывают на беседы в ФБР, в ходе которых угрожают репрессиями.

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#сша
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В Калининграде ответили на заявление польского генерала о «захвате анклава»
В Калининграде считают Балтийский флот надёжной защитой от любой агрессии
07 февраля 2024, 16:21

Фото: PeterHermesFurian/

Бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о насильственной оккупации Россией Калининграда и намекнул, что неплохо бы Речи Посполитой захватить город. Пресс-секретарь губернатора анклава Дмитрий Лысков напомнил о Балтийском флоте, который надёжно защищает регион и его жителей.
Он также посоветовал польскому вояке внимательнее перечитать учебник истории, где вполне доступным даже для русофобов языке написано, что Калининградская область — это не захваченная территория, а земли, которые достались Советскому Союзу и его преемнице Российской Федерации в соответствие с мирным договором. Спикер областной администрации также добавил, что жителям области абсолютно нечего бояться под защитой двух надёжных союзников России — армии и флота, как, по некоторым данным, выразился российский император Александр III.

В прошлом году власти Варшавы запретили называть упоминать город под русским названием, а использовать только польское наименование Крулевец. Дмитрий Лысков подчеркнул, что власти Калининграда не «бряцают оружием», в отличие от польских соседей, а работают на благо и процветание региона, всеми силами стараются развивать его и сделать жизнь калининградцев лучше.

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#польша
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#флот
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#губернатор
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Залужного не было в Раде на презентации проекта об ужесточении мобилизации
Геращенко: Залужного не было в Раде на презентации проекта о мобилизации
07 февраля 2024, 16:12

Фото: iStock/krblokhin

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал в Раде во время презентации законопроекта об ужесточении мобилизации. Об этом сообщила парламентарий Ирина Геращенко.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. По словам парламентария, проект будет также рассматриваться во втором чтении. Тогда в документ внесут некоторые правки. Гончаренко подчеркнул, что сам он голосовал «против».

«Правительственный законопроект представлял министр обороны Рустем Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта», - написала Геращенко в своем Telegram-канале.

Также, по ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал новый законопроект рассматривался по сокращенной программе, то есть «без вопросов, без ответов, без дискуссии».

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#мобилизация
#украина
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Сенатор Ковитиди назвала похвальным приезд Карлсона в Россию
07 февраля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди похвалила американского журналиста Такера Карлсона за приезд в Россию.
«Популярный тележурналист никого не побоялся и приехал в Москву для того, чтобы самому разобраться в сложнейших международных процессах современности. Похвально!» — поделилась в беседе с RT Ковитиди.

Она добавила, что его визит в нашу страну вызовет широкий общественный резонанс как в России, так и в США.

А финский журналист Кости Хейсканен отметил, что его приезд в РФ волновал бы Запад даже в том случае, если бы он приехал в нашу страну в качестве обычного гостя.

«Даже без интервью с президентом это такая бомба, которая взорвётся в информационном пространстве. И все эти русофобские СМИ ничего с этим не смогут сделать. А разозлённые читатели, слушатели и зрители будут требовать правды», — поделился в беседе с «Царьградом» Хейсканен.

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#сша
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#россияне
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Путин уволил заместителя директора ФСИН генерал-майора Гиричева
Отправлен в отставку заместитель директора ФСИН генерал-майор Гиричев
07 февраля 2024, 15:49

Фото: istockphoto/OlFedv

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку заместителя руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майора Алексея Гиричева. Соответствующий указ главы государства был подписан сегодня, 7 февраля.
Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации. Правовой акт вступает в силу со дня его подписания. Сообщается, что Гиричев сам подал заявление об увольнении. Чиновник объяснил своё желание оставить службу намерением перейти на другую работу. Где именно он будет работать, не сообщается.

Генерал-майор занимал пост заместителя директора ФСИН с марта 2023 года. До этого, с 2018 года он возглавлял Воронежское областное управление ФСИН, а с 2020 года руководил управлением ФСИН Владимирской области.

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#увольнение
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Дуда выразил уверенность в способности Трампа завершить украинский конфликт
Дуда: Трамп сдержит обещание закончить конфликт на Украине за сутки
07 февраля 2024, 15:24

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что уверен в общения бывшего президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. Дуда вспомнил о совместной работе с Трамом, когда он был президентом Соединенных Штатов. Об этом пишут РИА Новости.

«Поэтому я могу сказать, что президент Трамп держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно», — заявил польский лидер.
До этого Трамп заявил, что за счет хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным он быстро заверши конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного
«Украинская правда»: СБУ о возможном бунте после отставки Залужного
07 февраля 2024, 14:47

В СБУ предупредили офис президента Украины Владимира Зеленского о возможном бунте после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники.
Издание утверждает, что отставку Залужного должны были объявить еще 2 февраля, однако это отложили из-за опасений СБУ, что могут начаться беспорядки как в городе, так и среди военных.

«В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения», - говорится в статье.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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