​ТАСС: Госдеп США предупредил Украину об «очень сложной зиме»

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Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украину ждет «очень тяжелая зима». Об этом он сказал на брифинге для журналистов, передает ТАСС.
По словам американского дипломата, Соединённые Штаты, по сути, уже исчерпали источники финансирования помощи Украине, кроме тех запрошенных президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований, которые сейчас находятся на рассмотрении законодателей.
Ранее в Вашингтоне пообещали выслать Украине ещё один пакет военной помощи, однако, уточнили, что он будет последним.
Соединённые Штаты вместе со своими партнёрами по «Большой семёрке» работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности. Этот вопрос становится крайне актуальным, поскольку со времени начала военного конфликта с Москвой генерирующие мощности на Украине сократились примерно вдвое.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При этом он добавил, что страна постарается не допустить этого.
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«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», — прокомментировал ситуацию Миллер.
Контролер Пентагона Майкл Маккорд уточнил, что поставки вооружения и снарядов Киеву могут быть возобновлены только после положительного решения конгресса.
Соединённые Штаты вместе со своими партнёрами по «Большой семёрке» работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности. Этот вопрос становится крайне актуальным, поскольку со времени начала военного конфликта с Москвой генерирующие мощности на Украине сократились примерно вдвое.
Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При этом он добавил, что страна постарается не допустить этого.
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Артем Путинцев