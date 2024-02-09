Текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону появился на сайте Кремля

Фото: сайт Кремля
На официальном сайте Кремля на двух языках — русском и английском — появился текст, а также видеозапись интервью, которое российский президент Владимир Путин дал популярному американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этого приехал в Москву.
Главными темами беседы, прошедшей 6 февраля в Кремле, стали специальная военная операция России, отношения Москвы с Вашингтоном и Киевом, рассказ об истории Украины, подрыв «Северных потоков», отношения Запада и Китая и другие важнейшие международные темы.
Изначально интервью появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Такера Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети, включая и просмотр её владельцем — предпринимателем Илоном Маском. Через 51 минуту это число составило 10 млн просмотров, а к 05:30 мск — более 30 млн просмотров.
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему и журналисту Такеру Карлсону продемонстрировало «тактическую уверенность президента РФ в своих силах», пока его противники переживают опасный момент, пишет The New York Times. Газета отметила, что глава России недвусмысленно призвал Соединённые Штаты к переговорам по Украине и «более прямолинейно, чем обычно» рассказал, что конфликт рано или поздно должен закончиться сделкой с Западом.
Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.
Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.
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Изначально интервью появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Такера Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети, включая и просмотр её владельцем — предпринимателем Илоном Маском. Через 51 минуту это число составило 10 млн просмотров, а к 05:30 мск — более 30 млн просмотров.
Напомним, Такер Карлсон — американский журналист, бывший ведущий программы на телеканале Fox News. 24 сентября 2023 года он заявил, что уже пытался взять интервью у Владимира Путина, однако, этому помешало правительство Соединённых Штатов Америки. В апреле 2023 года Такер Карлсон был уволен с телеканала, но продолжил журналистскую деятельность: свою точку зрения обозреватель стал высказывать на своем стриминговом сервисе.
Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем за его визит в Россию. Однако сам Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.
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