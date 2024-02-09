В США отметили «уверенность Путина в своих силах» во время интервью Карлсону

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеведущему и журналисту Такеру Карлсону продемонстрировало «тактическую уверенность президента РФ в своих силах», пока его противники переживают опасный момент, пишет The New York Times.
Газета отметила, что глава России недвусмысленно призвал Соединённые Штаты к переговорам по Украине и «более прямолинейно, чем обычно» рассказал, что конфликт рано или поздно должен закончиться сделкой с Западом.
Также в материале издания говорится, что Украина сейчас испытывает трудности на поле боя, дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась, а дружественные Кремлю политики — такие, как Виктор Орбан, Дональд Трамп, Роберт Фицо и другие — «усиливаются по обе стороны Атлантики».
Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться разрешения украинского конфликта путём переговоров. По словам главы государства, Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой. Кроме того, Путин
отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».
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Также в материале издания говорится, что Украина сейчас испытывает трудности на поле боя, дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась, а дружественные Кремлю политики — такие, как Виктор Орбан, Дональд Трамп, Роберт Фицо и другие — «усиливаются по обе стороны Атлантики».
отметил, что у его украинского визави Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Москвой, или «во всяком случае была».
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Артем Путинцев