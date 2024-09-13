Телеведущая Ирада Зейналова стала послом и ушла из журналистики: личная жизнь, биография

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Республике Маврикий. На должность была утверждена журналист и телеведущая Ирада Зейналова. О ее личной жизни, карьере и работе на телевидении расскажет редакция «Радио 1».
Детство и юность Ирады Зейналовой
Ирада Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в семье, где ценились образование и культура. С ранних лет она проявляла интерес к журналистике и общественным вопросам. Ее детство прошло в атмосфере поддержки и стремления к знаниям, что положило основу для будущей карьеры.
Зейналова завершила обучение в Московском государственном технологическом университете, получив степень инженера-технолога. После получения диплома проходила стажировку в США. С 1997 года начала свою карьеру в телевизионной журналистике. Она первоначально занимала должность редактора в программе «Вести», затем переключилась на создание репортажей для «Вести недели» на канале «Россия».
Работа на Первом канале
В 2003 году Ирада присоединилась к Первому каналу, где выступала как корреспондент в программах «Новости», «Время» и «Другие новости». Она освещала значимые события, такие как взрывы в московском метро в 2004 и 2010 годах, а также теракт в Беслане. Среди её работ выделяются репортажи с чемпионата мира по футболу в 2006 году в Германии, зимних Олимпийских играх в Турине и летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. С 2012 по 2016 год она вела воскресное издание программы «Время».
Работа на НТВ
После успешной карьеры на Первом канале Ирада перешла на НТВ, где продолжила развивать свои профессиональные навыки. Она стала ведущей нескольких популярных программ, которые привлекли внимание широкой аудитории
Так, в 2016 году Зейналова стала ведущей авторской информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой», выходившей по воскресеньям.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Назначение Зейналовой на пост посла
В документе, подписанном президентом России Владимиром Путиным, говорится: «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий».
Отметим, что ранее эту должность занимал 58-летний дипломат Константин Климовский.
Награды и достижения журналистки
Ирада Зейналова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени благодарности от президента России в 2023 году.
В 2021 году ей была вручена Премия правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Она также является лауреатом премии Союза журналистов России «Золотое перо России» (2018), телевизионной премии ТЭФИ, которую она получила в 2006 году в номинации «Лучший репортер» и в 2023 году в категории «Ведущий информационно-аналитической итоговой программы».
Личная жизнь Ирады Зейналовой
Ирада Зейналова встретила своего первого мужа, актера и журналиста Алексея Самолетова, в 90-х годах. На тот момент Алексей, работающий репортером, только что развелся и предложил руку молодой коллеге. У него остался сын Олег от предыдущего брака. Алексей, будучи более опытным и старшим, оказал значительное влияние на Ираду, которая только вступала в профессию. Она не раз подчеркивала, что именно благодаря ему она стала успешным репортером.
В сентябре 1996 года у них родился сын Тимур. Вскоре брак с Самолетовым распался.
Вторым мужем Зейналовой стал известный журналист Александр Евстигнеев, с которым она состоит в отношениях по сей день.
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