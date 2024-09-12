Познер рассказал, что от него требовали на западном ТВ для устройства на работу

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Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что отказался от работы на западном ТВ из-за просьб высказаться о президенте России Владимире Путине и политике. Об этом он рассказал в беседе с Forbes. Страну и телеканал, которые выдвинули ему подобные требования, он называть не стал.
«Условие такое: «Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики», причем определенным образом. Я сказал: «Слушайте, это же не журналистика, это совсем другое». Говорят: «Вот такие условия». Я сказал: «Нет. Спасибо большое, я — нет», — пояснил он.Познер также добавил, что тоскует по работе на телевидении и очень хочет вернуться в эфир, однако «так сложилось», что работать он пока не может.
«Я хочу, но вы знаете, не всегда все можно, что хочешь. Приходится иногда идти на некоторые компромиссы или признать даже поражение», — отметил телеведущий.Ранее певица Кристина Орбакайте заявила, что дала последний концерт в России и пообещала встретиться с публикой «когда-нибудь в лучшей жизни». Дочь Пугачевой, которая уже долгое время живет в США и приезжает на родину только на заработки, добавила, что всегда была рядом со своей публикой даже в самые трудные времена.
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