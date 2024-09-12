Познер рассказал, что от него требовали на западном ТВ для устройства на работу

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что отказался от работы на западном ТВ из-за просьб высказаться о президенте России Владимире Путине и политике. Об этом он рассказал в беседе с Forbes. Страну и телеканал, которые выдвинули ему подобные требования, он называть не стал.