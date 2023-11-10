The Atlantic: Запад хочет завершить конфликт на Украине по корейскому сценарию

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Западные союзники Украины хотят урегулировать конфликт на украине по сценарию, аналогичному корейскому, об этом пишет журналистка Энн Эпплбаум в своей статье для Atlantic.
«Этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась Корейская война: границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США», - прокомментировала ситуацию Эпплбаум.
Она также отметила, что после интервью, которое главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал британскому журналу The Economist, на Западе возобновились разговоры о необходимости в прекращении огня и подписания мирного договора.
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