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The Atlantic: Запад хочет завершить конфликт на Украине по корейскому сценарию

10 ноября 2023, 18:50
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Западные союзники Украины хотят урегулировать конфликт на украине по сценарию, аналогичному корейскому, об этом пишет журналистка Энн Эпплбаум в своей статье для Atlantic.

«Этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась Корейская война: границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США», - прокомментировала ситуацию Эпплбаум.

Она также отметила, что после интервью, которое главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал британскому журналу The Economist, на Западе возобновились разговоры о необходимости в прекращении огня и подписания мирного договора.

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Сенатор Цеков: Великобритания просто выполняет команды США
08 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/mrrobotonur07

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Великобритания сегодня полностью потеряла свою самостоятельность, став сателлитом США.
«На сегодняшний день эта страна идёт в фарватере США. Они выполняют команды США. На самом деле НАТО и Англия встали на тропу войны с Россией очень давно, ещё до Великой Отечественной войны и после, и сейчас по этой тропе они стоят в ущерб своему государству. Они стараются ослабить Россию, а ослабляют себя», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД. Причина, по которой дипломат вызван в ведомство, кроется в якобы «вмешательстве России в политический процесс Великобритании».

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#политика
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«Без колебаний»: Путин пойдет на выборы, так как в сложные времена должен быть с народом
Жога: многие просили Путина баллотироваться на пост президента РФ
08 декабря 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Спикер парламента ДНР Артем Жога рассказал, что передал российскому лидеру Владимиру Путину просьбы от жителей новых регионов, которые желают, чтобы он баллотировался на пост президента РФ в 2024 году.
«Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий, всех ребят военнослужащих, мы просим его принять участие в выборах президента РФ», — отметил Жога.

Путин ответил, что в тяжелые времена должен быть со своим народом и объявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента РФ в 2024 году. Также Жога рассказал, что сильно волновался при общении с главой государства и нарушил правила обращения к лидеру страны, однако выразил надежду на то, что за это его не накажут.

8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом в неформальной беседе он сообщил герою ДНР Артёму Жоге церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#днр
#рф
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В Подмосковье стартовало информирование избирателей о выборах президента
08 декабря 2023, 15:30

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

В Московской области стартовала информационно-разъяснительная кампания по выборам президента России 2024 года. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
«С сегодняшнего дня на территории Подмосковья начался первый этап информирования избирателей о выборах президента России, назначенных на 17 марта 2024 года.  Информационные материалы размещаются во всех муниципальных образованиях региона на более чем 2 тыс поверхностей: билбордах, ситибордах, цифровых наружных экранах, медиафасадах, экранах в автобусах и на других объектах», – говорится в сообщении.  
Всю подробную информацию о ходе кампании можно узнать на ресурсах Центризбиркома России и на канале Мособлизбиркома.
 
В четверг Совет Федерации утвердил 17 марта 2024 года в качестве даты выборов президента России. А в пятницу Центризбирком принял решение о трёхдневном голосовании на президентских выборах. Оно будет проводиться 15-17 марта.
 
Позже президент России Владимир Путин объявил о своём решении выдвигаться на новый президентский срок. 

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#московская область
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В зоне СВО переживали, будет ли Путин баллотироваться на пост президента
Жога: на фронте переживали, будет ли Путин баллотироваться на пост президента
08 декабря 2023, 15:19

Фото: сайт Кремля

Герой ДНР Артем Жога рассказал, что в зоне спецоперации все переживали и задавались вопросом, будет ли российский Владимир Путин выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 года.
«Мы все переживали, и на фронте мы переживали, все ребята с батальона, многие жители, депутаты ДНР, все задавались вопросом, будет ли Владимир Владимирович баллотироваться», - рассказал Жога.

Он поделился, что именно с этими мыслями он ехал на мероприятие, об этом думал и сидя в зале. По словам героя ДНР, все очень рады тому, что президент услышал просьбы своего народы.

8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом в неформальной беседе он сообщил герою ДНР Артёму Жоге церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#владимир путин
#президент
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#днр
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Венгерский премьер Орбан назвал причину невозможности вступления Украины в ЕС
Виктор Орбан: Украина не может быть членом ЕС из-за коррумпированности
08 декабря 2023, 15:16

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза снятия с повестки следующего саммита глав государств вопроса о членстве Украины. По его мнению, ни страна, ни ЕС к этому не готовы.
Одной из главных причин невозможности нахождения Украины в числе стран Евросоюза венгерский лидер назвал чрезмерную коррумпированность этой страны, передает немецкое издание Die Zeit. Политику же ЕС в отношении Киева Орбан и вовсе считает ошибочной.

Обозреватели издания полагают, что глава венгерского правительства может использовать Украину в качестве некоей краплёной карты либо метода давления на Евросоюз. Целью такой политической игры может быть разморозка 22 миллиардов субсидий, которые не были выплачены из-за того, что Венгрия имеет некоторые конституционные недостатки. Однако, указано в публикации, если не удастся договориться с Брюсселем, Орбан вполне способен применить право вето.

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Появилось видео, где Путин объявил о своем выдвижении на новый президентский срок
Путин объявил о решении выдвигаться на новый президентский срок - видео
08 декабря 2023, 15:15

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом в неформальной беседе он сообщил герою ДНР Артёму Жоге церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Спикер парламента ДНР подполковник Артем Жога заявил, что мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Об этом Жога сообщил журналистам после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.
По словам героя ДНР, можно считать, что предвыборная кампания российского лидера уже началась.


Партия «Единая Россия» поддержала решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента РФ в 2024, пообещав сделать всё для его победы. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, Путин объединяет российский многонациональный и многоконфессиональный народ в тяжелый период для страны, с целью укрепления суверенитета и обороноспособности России.

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#рф
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Игорь Брынцалов назвал историческим решение Путина пойти на новый президентский срок
08 декабря 2023, 15:07

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что решении Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок является историческим для России. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
8 декабря Владимир Путин объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.

«Владимир Владимирович стал Президентом в тяжёлое время – мы все помним 90-е годы как годы глубочайшего спада в экономике, всплеска инфляции, уменьшения доходов населения. Но уже в начале нулевых под его руководством всё начало меняться. По итогам проведения конституционно-политической реформы, банковской, налоговой и других, впервые в молодом государстве наблюдался рост ВПП, промышленного и сельскохозяйственного производства, росли и реальные доходы людей», - отметил Игорь Брынцалов.

Кроме этого, он подчеркнул, что  вместе, под руководством сильного лидера Россия смоет преодолеть все преграды.

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#выборы
#президент
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«Единая Россия» одобрила выдвижение Путина на новый президентский срок
Неверов: «Единая Россия» сделает все для победы Путина на выборах президента РФ
08 декабря 2023, 14:50

Фото: сайт Кремля

Партия «Единая Россия» поддержала решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента РФ в 2024, пообещав сделать всё для его победы. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов.
«"Единая Россия" безусловно поддерживает выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом в президенты Российской Федерации и сделает всё для победы нашего лидера на предстоящих выборах», - написал Неверов в своем Telegram-канале.

По его словам, Путин объединяет российский многонациональный и многоконфессиональный народ в тяжелый период для страны, с целью укрепления суверенитета и обороноспособности России.

Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#россия
#владимир путин
#президент
#единая россия
#страны
#днр
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Путин рассказал о степени неуязвимости западной техники в зоне СВО
08 декабря 2023, 14:40

Фото: сайт Кремля

В пятницу, 8 декабря, президент РФ Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца вручал Героям России медали «Золотая звезда». Во время поздравительной речи глава государства отметил, что российские бойцы полностью развенчали миф о неуязвимости западной техники.
Российский лидер подчеркнул, что даже командиры штурмовых групп Вооруженных сил РФ являются иногда совсем ещё молодыми людьми, но они своими смелыми и умелыми действиями в пух и прах разбили надежды киевских властей на то, что их солдатам поможет «супер-защищенная» техника западных союзников, передаёт RT.

Он вспомнил экипаж танка «Алёша», в одном бою уничтоживший восемь единиц вражеской техники, российских гранатомётчиков, с одного выстрела поджигавших считавшиеся неуязвимыми БМП Bradley, других российских бойцов, особо не задумывавшихся о том, Leopard перед ними или Challenger, а знающих только что и этот танк будет «гореть за милую душу». Владимир Путин также добавил, что подвигами солдат в зоне СВО гордится вся Россия, которую они защищают. В заключение президент поздравил всех с Днём Героев Отечества.

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