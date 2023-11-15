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Президент России Владимир Путин уже одержал победу в противостоянии с Украиной. Это произошло в тот момент, когда внимание западных стран оказалось приковано к конфликту на Ближнем Востоке.
Они также обратили внимание на то, что Киев в текущей ситуации может потерять поддержку своего главного союзника — США, особенно в том случае, если на предстоящих президентских выборах победу одержит Дональд Трамп. Отмечается также, что в пользу России говорит преимущество в живой силе и технике.
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Александр Бойцов